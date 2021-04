Un saluto in diretta e una piccola anticipazione: così Antonella Clerici mette a tacere le voci sulla rivalità con Elisa Isoardi

L’avventura come naufraga all’Isola dei Famosi per Elisa Isoardi si è conclusa. L’incidente all’occhio l’ha costretta ad un rientro prematura in Italia dove sta facendo la quarantena come ha raccontato Antonella Clerici. Durante la puntata di “È sempre mezzogiorno“, l’amatissima conduttrice Tv ha salutato in diretta la collega e ha fatto una rivelazione sull’ex naufraga.

“Sta facendo la quarantena in Piemonte e so che l’aspettano nuove avventure…” Antonella clerici

La padrona di casa del programma Rai ha dato una piccola anticipazione sulla Isoardi lasciando intendere che presto potremmo tornare a vederla in tv. In quale programma e quando ancora non è dato saperlo, ma le parole della Clerici fanno ben sperare. Ma Antonella non si è fermata qui, mettendo a tacere le malelingue che vorrebbero tra lei Isoardi un rapporto teso.

“La saluto anche perché mi ha detto che ci seguendo proprio in questo momento…”

Antonella Clerici, saluta in diretta Elisa Isoardi, facendole un in bocca al lupo. Alla faccia di presunte rivalità. Due donne intelligenti #èsempremezzogiorno @Cinguetterai — Fa schiuma ma non è (@matteo___90) April 27, 2021

Insomma Elisa Isoardi sta bene è in Piemonte e presto torneremo a vederla in tv; per quanto riguarda la sua presenza nel serale dell’Isola dei Famosi invece tutto tace. Con molta probabilità dovremo aspettare ancora una settimana.

Crediti foto@Kikapress