Isola dei famosi, Akash incontrerà Zorzi a Milano: cosa svela Tommaso su Club House

Akash Kumar e Tommaso Zorzi avranno modo di incontrarsi ancora dopo i loro scontri all'Isola dei Famosi. A rivelarlo è l'opinionista del reality di Canale 5

Dopo gli scontri con Tommaso Zorzi che abbiamo visto all’Isola dei Famosi prima dell’eliminazione di Akash Kumar, sul web spunta una interessante indiscrezione su un possibile nuovo (ed imminente) incontro tra l’opinionista del reality di Canale 5 e l’ormai ex concorrente dagli occhi di ghiaccio. Ci sarà una battaglia epica o tra i due scoppierà la pace?

Tommaso Zorzi ed Akash torneranno ad incontrarsi dopo l'Isola dei Famosi. La rivelazione arriva da Clubhouse.

Tommaso Zorzi e Akash: nuovo incontro dopo l’Isola dei Famosi?

Andiamo con ordine. Prima e dopo l’eliminazione di Akash dall’Isola dei Famosi, hanno fatto scalpore le sue frecciatine a Tommaso Zorzi, al quale ha più volte ripetuto di non aver nulla a che vedere con il trash e con un certo tipo di televisione, pur trascinandosi addosso una mole non indifferente di critiche.

Fin qui nulla di nuovo sotto il sole, se non fosse che su Clubhouse, nel pomeriggio del 24 marzo, Akash ha scritto a Tommy che giovedì 25 sarà a Milano e si incontreranno! Cosa verrà fuori da questo interessante retroscena? Tra i due ci sarà un ennesimo scontro? E, soprattutto, Zorzi ci aggiornerà via social su quello che succederà?

Akash torna all’Isola dei Famosi?

Per ora non sappiamo ancora cosa succederà, ma c’è chi ipotizza che l’incontro-scontro tra Akash e Tommaso Zorzi (ed Elettra Lamborghini) potrebbe vedere un nuovo round anche in televisione, proprio negli studi dell’Isola dei Famosi.

Secondo un’indiscrezione di Fanpage, Akash tornerà nello studio del reality condotto da Ilary Blasi dopo essersi sottoposto ad un paio di settimane di quarantena. E lì sì che ne vedremo davvero delle belle!

