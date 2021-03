Isola dei famosi, Akash sbotta su Instagram dopo l’eliminazione: l’attacco a Zorzi e Lamborghini

Dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi, Akash sbotta sui social contro Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ecco cosa ha detto

Dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, Akash non le manda certo a dire, scagliandosi ancora contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Il famoso modello, infatti, ha pubblicato su Instagram alcune Stories. Ma cosa avrà mai detto?

Dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, Akash se la prende con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini sui social. Foto: Kikapress

Dopo l’eliminazione dall’Isola, Akash sbotta contro Tommaso Zorzi

Partiamo dal principio. Dopo l’eliminazione dall’Isola, Akash ha mostrato una chat con Tommaso Zorzi, nel quale mostra che il vincitore del GF Vip e opinionista dell’Isola gli ha chiesto di vedersi.

“Caro Tommaso Zorzi – ha scritto – sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”.

Akash contro Elettra Lamborghini su Instagram

Poi, in una serie di Stories, se la prende con tutto il sistema, reiterando le polemiche già fatte nei giorni scorsi: “Non ho mai detto nulla in diretta quando mi hanno attaccato. Ma se parlo, viene fuori l’impossibile. Il trash non mi appartiene… Penso che sono la persona più pulita in questo mondo. Hanno detto che mi sono rifatto di qua e di là, quando tutti sembrano usciti da Frankenstein e criticano me che ho una carriera e a 6 anni ho fatto la prima campagna di Benetton. Shhh. Io sono uscito da re”.

Ma l’attacco di Akash dopo l’eliminazione è stato rivolto principalmente ad Elettra Lamborghini: “Volevo dire una cosa alla signora Lamborghini: ho fatto più campagne Vogue io che tu dischi su Spotify… giusto per dire. Poi mi hai detto ‘soreta’ ma non ho sorelle, mi dispiace. Io sono rifatto, ma sono tutti fatti di gomma. Frankenstein e Circo Orfei e parlano di me… Ma che mondo trash, sono proprio basito”.

