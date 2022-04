Isola dei famosi, salta una puntata: ecco il motivo. Cosa succederà dal 21 Aprile 

cambia la programmazione dell'Isola dei Famosi, ecco come e perché

L’Isola dei Famosi è iniziata da qualche settimana su Canale 5, con la consueta programmazione del lunedì e del giovedì sera in prima serata, un cambio nel palinsesto però è in arrivo.

Tutto dipende da Supervivientes, il reality spagnolo che si svolge nelle stesse location di quello italiano. Questo significa che per evitare sovrapposizioni, una puntata de L’Isola dei Famosi verrà registrata, per permettere all’altro programma di andare in diretta.

Stando alle informazioni che circolano in rete, ad essere registrate saranno le puntate del giovedì sera: verranno realizzate il giorno stesso, ma di pomeriggio.

Isola dei famosi: salta una puntata, ecco perché

Mentre destino diverso spetta ai televoti per le eliminazioni. Potrebbe spettare ad Alvin il compito di chiuderli nel corso del daytime, la fascia pomeridiana che va in onda su Canale 5.

Le novità non finiscono qui, perché la puntata di giovedì 21 aprile invece non andrà in onda, al suo posto verrà trasmesso un film, una prima tv: “Un figlio di nome Erasmus”. Questo perché si darà spazio a Telecinco e alla partenza ufficiale di Supervivientes.

L’Isola dei Famosi quindi può continuare a puntare tutto sulla diretta del lunedì, mentre la puntata del giovedì diventerà in differita.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset