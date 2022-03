Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis privilegiato? Gli utenti si ribellano su Twitter 

Floriana Secondi aveva ragione? Nicolas Vaporidis è privilegiato? Il parere degli utenti sui social

Le prime puntate dell’Isola dei Famosi sono state subito caratterizzate da liti e scontri. A infiammare gli animi c’è una naufraga in particolare: Floriana Secondi.

Floriana, fin dai primi momenti, si è scagliata contro Nicolas Vaporidis, accusandolo di essere “privilegiato” e di godere di un trattamento diverso rispetto agli altri naufraghi, a partire dai comfort che l’attore avrebbe avuto nell’hotel dove hanno alloggiato i vip prima di partire.

Alvin, sul posto, e Ilary stessa in collegamento dallo studio, hanno tentato di spiegare a Floriana che quelle verso Nicolas non sono attenzioni speciali ma tutte cose previste da un regolamento che viene applicato a tutti i concorrenti, e che permette ai naufraghi di portare con sé accessori o dispositivi medici prescritti per esempio per scopi medici.

Nonostante la lite tra i due sia giunta poi a un chiarimento, Floriana ha lasciato come si suol dire “la pulce nell’orecchio” soprattutto nei telespettatori, che hanno cominciato a osservare con occhi diversi le prove e le dinamiche tra i naufraghi.

Vaporidis privilegiato? Il dettaglio che non sfugge agli utenti

Durante una delle prove dei naufraghi infatti, gli occhi di molti spettatori si sono posati sulla postura di Nicolas Vaporidis, che non sarebbe stata corretta e che l’avrebbe agevolato nel peso e quindi nella conseguente vittoria.

“Aveva ragione Floriana, Nicolas è un privilegiato”, “Mi vien da pensare che forse Floriana aveva ragione su Nicolas… Le sue braccia piegate tutto il tempo”, “Non è giusto che l’abbia vinto lui la prova, l’ha passata con e braccia piegate”, “Ha piegato le braccia tutto il tempo e non gli è stato detto nulla”, “Ma sbaglio o Vaporidis ha le braccia troppo basse rispetto alla stecca?” hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset