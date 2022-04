Isola dei Famosi, la verità dietro le lavagnette: cosa notano gli utenti di strano

Le coppie dell'Isola "scoppiano" e qualcuno nota un particolare sulle lavagnette...

L’Isola dei Famosi entra nel vivo del gioco e per farlo “scoppia” le coppie di naufraghi. La partecipazione proprio in coppia degli isolani è stata la grande novità di questa edizione, portando in Honduras i vip insieme ad alcuni familiari, meno conosciuti al grande pubblico.

L’ultima puntata in diretta su Canale 5 ha decretato la fine di questo meccanismo iniziale: ora infatti i concorrenti, dopo numerose prove, sono stati divisi in due tribù. Per i concorrenti significa cambiare ancora una volta le abitudini di convivenza sull’isola e quindi nuove difficoltà.

Per l’occasione, è stata consegnata ai concorrenti una lavagnetta, cha ha consentito ai tutti di decidere le proprie sorti. Nicolas Vaporidis e Ilona Staller hanno deciso di proseguire il gioco separatamente, Jeremias e papà Gustavo Rodriguez invece hanno espresso la volontà di continuare a giocare insieme, così come Roger ed Estefanìa e Guendalina e suo fratello Edoardo Tavassi. Infine anche Blind e Nick hanno scelto di continuare separatamente.

Le lavagnette e le analisi degli utenti sui social

Gli utenti su Twitter hanno analizzato le scritte sulle lavagnette fatte col gesso e hanno ricostruito alcuni retroscena sulle decisioni prese dalle coppie, in particolare si è discusso sui due primi “innamorati” dell’Isola: “Estefanìa aveva preso in considerazione di staccarsi da Roger” ha scritto qualcuno sui social, notando come sulla sua lavagnetta si intraveda una X poi cancellata.

“Scelgono di stare in coppia perché fondamentalmente da soli non sanno fare niente” ha azzardato qualcun altro, “Lui che disegna un cuore e lei che aveva sbarrato “singolo”, ma poi ci ha ripensato” ha scritto qualcun altro, dubitando della buona fede di Estefanìa.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset