Isola dei Famosi, la gaffe dei Rodriguez con Vladimir Luxuria: gli utenti si ribellano

L'errore dei Rodriguez che continuano a commettere... Vladimir Luxuria reagirà?

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda su Canale 5 come di consueto il lunedì sera in prima serata.

Non sono mancati le solite prove di resistenza dei naufraghi, qualche battibecco e purtroppo anche qualche incomprensione.

A far indispettire alcuni utenti ci hanno pensato Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo: il loro modo di rivolgersi a Vladimir Luxuria (opinionista in studio insieme a Nicola Savino, entrambi al fianco di Ilary Blasi), non è piaciuto e adesso si temono reazioni della diretta interessata…

Vladimir Luxuria e la gaffe dei Rodriguez

A dare fastidio ad alcuni telespettatori è stato di fatto l’errore grammaticale con cui i due si sono rivolti più volte a Vladimir: “La smetteranno i Rodriguez prima o poi di dare il pronome maschile a Vladimir? Grazie”, “Rodriguez sr. che ancora una volta saluta Vladimir con il pronome maschile, e sono 3”, hanno scritto alcuni utenti.

“Prima o poi verrà fuori Vladimir contro i Rodriguez. Lei è palesemente piena e infastidita, soprattutto da Jeremias” ha notato qualcun altro, temendo una reazione di Vladimir Luxuria da un momento all’altro.

“E niente, i due Rodriguez si premurano sempre di salutare Vladimir ma lo fanno sempre al maschile, a questo punto mi viene il sospetto che lo facciano di proposito… Lei se ne è accorta entrambe le volte ma ha preferito glissare” ha specificato un altro utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset