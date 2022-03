Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez e la lite con Antonio e Carmen Di Pietro: Luxuria svela un retroscena inedito 

L'Isola dei famosi 2022 svela i primi malumori che decretano simpatie e - tante - antipatie.

L’Isola dei famosi 2022 sta entrando nel vivo del gioco, con le prime eliminazioni e nomination, e di conseguenza con i primi malumori che decretano simpatie e – tante – antipatie.

A finire “nell’occhio del ciclone” nelle ultime ore ci sono Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro: i due sembrano essersi tirati addosso le antipatie di quasi tutti gli altri naufraghi, causando diversi scontri tra gli isolani. Carmen Di Pietro non è di certo nuova all’isola, conosce i meccanismi di sopravvivenza in Honduras ma il suo passato non è stato sufficiente per sottrarsi alle prime incomprensioni con gli altri naufraghi, tra cui Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen.

A svelare qualche retroscena di questa isola, ci ha pensato Vladimir Luxuria, attualmente impegnata come opinionista in trasmissione, al fianco di Nicola Savino.

I retroscena svelati da Vladimir Luxuria e gli attacchi di Jeremias verso gli altri naufraghi

Vladimir, intervistata a Casa Chi, ha spiegato che “Jeremias ha sbroccato anche prima della puntata” secondo lei perché innervosito dall’avvicinamento di Antonio Zequila a Estefania Bernal. Jeremias fuori ha una compagna, ma le dure parole usate contro Zequila in diretta fanno sospettare un certo malumore sotterrato… C’è forse un’interesse di cui non siamo a conoscenza?

Jeremias si è scontrato anche con Carmen Di Pietro. A seguito delle lunghe piogge che si sono abbattute sull’isola, i naufraghi si sono ritrovati a dover dormire praticamente seduti e appiccicati sotto la piccola capanna a loro disposizione. Di fronte al figlio di Carmen Di Pietro, che facendo finta di niente è rimasto a lungo sdraiato accanto agli altri naufraghi, Jeremias si è infastidito per la mancanza di rispetto, sbottando contro mamma e figlio: “Egoisti che non siete altro. Vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere insieme”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset