Isola dei famosi, il momento hot di Jeremias Rodriguez che in pochi hanno notato: cosa ha fatto in diretta

Il gesto di Jeremias Rodriguez in diretta è stato notato da alcuni fan sui social

L’Isola dei famosi è arrivata alla terza puntata, non senza qualche difficoltà. Dopo il nubifragio dei giorni scorsi i concorrenti hanno potuto raggiungere nuovamente la loro isola e come da prassi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta.

Gli isolani si sono scontrai nelle prove per accaparrarsi ricompense e oggetti indispensabili per la vita da naufraghi e tra i protagonisti indiscussi delle prove di forza c’è stato sicuramente Jeremias Rodriguez, che con l’aiuto della squadra è riuscito a portare a casa la vittoria di diversi oggetti, tra cui maschera per le immersioni e machete.

Il gesto hot di Jeremias Rodriguez

Proprio durante la prova in cui tutta la squadra era legata con un elastico, gli utenti hanno notato Jeremias, inquadrato dalla regia, sistemarsi i pantaloncini e le parti intime in piena diretta. Diversi utenti non hanno potuto trattenere i commenti e si sono ritrovati su Twitter per parlarne.

“Tutti a guardare e commentare Alvin e poi ci sono che riesco a vedere solo Jeremias che si sistema”, “Ero concentrato a guardare Jeremias non ho visto Alvin!”, hanno ironizzato alcuni utenti sui social.

Jeremias Rodriguez è in gara con suo padre Gustavo e nonostante la volontà di rimanere in gioco, il fratello di Belen ha avuto un piccolo sfogo in trasmissione durante la puntata del lunedì sera, rivelando di essersi dimenticato quanto fosse dura (Jeremias è alla sua seconda Isola dei famosi), di sentire la mancanza della fidanzata e di pensare spesso di abbandonare il gioco per tornare a casa. Riuscirà a resistere?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset