Isola dei famosi, i due uomini di Belen Rodriguez pronti a sbarcare sull’isola: chi sono e perchè gareggiano insieme 

Il nome di Belen Rodriguez spunta un'altra volta, perché alcuni componenti della sua famiglia potrebbero proprio far parte dell'Isola dei Famosi.

Non c’è ancora una data ufficiale di inizio per quanto riguarda l’Isola dei Famosi 2022 ma già si parla della prossima edizione del reality, tra indiscrezioni e ipotesi sul cast.

Tra le novità della prossima edizione de L’Isola dei Famosi c’è chi parla di un cast fatto per metà da naufraghi più o meno sconosciuti, e una parte di concorrenti che gareggerebbero in coppia e che hanno già partecipato a una delle passate edizioni dell’Isola.

Isola dei Famosi: parte della famiglia di Belen Rodriguez nel cast?

E proprio nella lista delle vecchie conoscenze dell’Isola spunta il nome di Jeremias Rodriguez, che parteciperebbe in coppia con suo papà Gustavo. Entrambi sono rispettivamente il fratello e il papà di Belen.

Jeremias ha già partecipato all’Isola dei Famosi, e in tanti ricordano che proprio durante il reality conobbe Soleil Sorge (ora impegnata nel GF Vip). La loro storia d’amore continuò per un breve periodo anche dopo il reality per poi finire poco dopo.

Sull’Isola di quest’anno non ci sono ancora conferme a riguardo, ma alcuni siti online danno quasi per certa la partecipazione dei due uomini di casa Rodriguez. Staremo a vedere.

Foto: Kikapress