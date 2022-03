Isola dei famosi, gaffe della produzione: la foto di una nuova concorrente che non era mai stata annunciata

Isola dei famosi in partenza: spunta una nuova concorrente che non era mai stata annunciata

Il 21 marzo partirà in televisione la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e dietro le quinte la produzione è al lavoro già da un po’ sull’organizzazione e soprattutto sulla scelta dei concorrenti che quest’anno vestiranno i panni dei naufraghi.

Proprio nei giorni scorsi è stato annunciato il cast al completo attraverso il servizio fotografico di rito pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni. Insieme alle foto sono trapelate anche le novità sul meccanismo di gioco, che questa volta prevede dei concorrenti che partecipano in coppia con un loro parente.

A quanto pare però, sarebbe stato commesso un errore proprio inerente ai concorrenti. C’è infatti una naufraga che non appare nel servizio fotografico sulla rivista, né da nessun’altra parte, almeno fino a poco tempo fa.

La gaffe della produzione e la naufraga mancante all’appello

Si tratta di Patrizia Bonetti, influencer ed ex gieffina (ha partecipato a una delle edizioni del reality condotte da Barbara D’Urso). La donna non appare nella foto in copertina pubblicata sul magazine e di lei nessuno sapeva l’esistenza, fino a quando la produzione del programma non ha deciso di pubblicare sui social proprio la foto di Patrizia nelle vesti di naufraga.

Il mistero quindi si infittisce: Patrizia è stata arruolata in corsa oppure è una riserva, pronta a sbarcare non appena sarà necessario?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset