Isola dei famosi, Edoardo Tavassi minaccia di andare via: cosa è successo con la sorella Guendalina

Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo mostrano davanti alle telecamere il loro carattere fumantino

All’Isola dei famosi 2022 non mancano di certo le liti: l’ultima in ordine di tempo si è consumata tra Guendalina e suo fratello Edoardo Tavassi.

Le discussioni sarebbero alla base del loro rapporto fraterno e da quello che i diretti interessati hanno spiegato di loro, i due sarebbero abituati a stuzzicarsi a vicenda. Così la lite, anche all’Isola dei famosi, è sembrata dietro l’angolo.

La lite tra Guendalina ed Edoardo Tavassi

Tutto sarebbe partito da Edoardo e dalla sua voglia di mettersi in gioco, superando i suoi limiti e lavorando sui suoi “difetti”, difetti che Guendalina ha subito sottolineato, facendo indispettire lo stesso Edoardo: “Ha un modo di dire le cose che a volte mi fa rosicare. Ciao Guendalì, voglio tornare adesso a Roma. Non mi va di sentire s*****ate, le sento e respiro. Poi però esplodo. Tutto il tempo a dire c***ate […] Io sono lo sfigato, lei è… Pare che i figli ce li ha solo lei, che nessuno la aiuta, poverella. Mia sorella è mia sorella, le voglio bene ma non è mia moglie. Mica ci vivo con mia sorella” ha affermato Edoardo.

La discussione tra i due fratelli è stata notata da tutti gli altri naufraghi ma nonostante la lite sia stata molto accesa, Edoardo è poi andato in confessionale, abbassando i toni. Non si escludono altre incomprensioni tra i due, dato che il loro rapporto è caratterizzato proprio da liti e caratteri altrettanto fumantini, ma di altrettanto repentine riappacificazioni.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset