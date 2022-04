Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez svela l’accanimento dei naufraghi verso Jeremias e il padre: la sua verità

Cecilia Rodriguez si confida su Instagram parlando di suo papà Gustavo e di suo fratello Jeremias

Tra i concorrenti più discussi dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, ci sono senza dubbio Jeremias e papà Gustavo, rispettivamente fratello e padre di Belen Rodriguez.

I due naufraghi, si aggiungono alla lista dei Rodriguez che negli hanno partecipato al reality, prima in assoluto Belen e successivamente la sorella Cecilia. Proprio quest’ultima è apparsa spesso nello studio in cui Ilary Blasi conduce le puntate in diretta del reality, per rappresentare i familiari e supportarli in questa avventura.

Le parole di Cecilia per difendere i suoi cari

Su Instagram, Cecilia Rodriguez si è sentita di supportare i suoi cari, finiti al centro di numerose critiche da parte degli altri isolani. Rispondendo a una curiosità di un fan che le ha scritto: “Non riesco a capire tutto l’accanimento che c’è verso i Rodriguez”, Cecilia ha risposto: “Te lo spiego io visto che un po’ di reality li ho fatti, un po’ i meccanismi li capisco. Quando sei lì dentro non sai niente di ciò che c’è fuori. Tu non sai cos’è che piace al pubblico, lo capisci quando vai in nomination se il pubblico ti salva o meno. La verità è che tutti i naufraghi cercano di buttare quelli più forti fuori, perché poi quando devi fare le nomination con qualcuno vai con uno più debole”. Cecilia ha poi concluso con tutti i dettagli per votare suo padre e permettergli di rimanere sull’Isola ancora per un po’.

Successivamente Cecilia ha parlato di suo fratello Jeremias, rispondendo a un fan che consigliava al ragazzo di essere meno permaloso: “Le persone speciali vanno capite e non sono per tutti gli altri. Devi avere un dono per capirle. Io penso che io fratello sia una persona diversa da tutti. Stare alle regole degli altri o di questo mondo qua sia molto complicato. Chi lo conosce sa che Jeremias è impulsivo, troppo. Quando eravamo piccolini e litigavamo mio papà ci rinchiudeva tutti e tre in una stanza finché non facevamo pace: lui è uno che sa chiedere scusa, anche se ha sbagliato lui”.

