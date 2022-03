Isola dei famosi, Carmen Di Pietro e il retroscena della lite tra Antonella Elia e Aida Yespica: cosa rivela a tanti anni di distanza

Carmen Di Pietro torna sull'episodio della famosa rissa

L’Isola dei famosi 2022 è iniziata e ha riportato in Honduras “vecchie glorie” del programma, che questa volta partecipano in coppia con un familiare.

È il caso di Carmen Di Pietro, che questa volta è sbarcata in Honduras con suo figlio, ma che conosce bene l’Isola dei famosi in quanto aveva già partecipato diversi anni fa, precisamente nel 2008.

Carmen partecipò al reality insieme ad Antonella Elia e Aida Yespica: di quell’edizione si ricorda spesso la furiosa lite per cui le due showgirl si presero letteralmente per i capelli, tutto per colpa di una manciata di riso. Una rissa che ancora oggi viene citata e ricordata, e che venne interrotta proprio da Carmen Di Pietro che dopo qualche minuto riuscì a separarle.

L’episodio è stato ricordato anche durante la prima puntata dell’attuale edizione, Carmen ancora una volta ha spiegato che divise le due donne per mangiare, e per evitare che i pochi grammi di riso a disposizione quell’anno andassero persi.

Sui social in tanti hanno commentato e ricordato quel momento: “Hanno appena ricordato il momento in cui Carmen Di Pietro ha separato Antonella Elia e Aida Yespica che si stavano strappando i capelli: lei sarà sempre famosa!”, “Ricordiamo che Carmen era quella che urlava: “Ma che fate io c’ho fame qua non si mangia mai!” mentre Antonella Elia staccava i capelli di Aida Yespica”.

Foto: Kikapress