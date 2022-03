Isola dei famosi cachet, quanto guadagnano i Rodriguez?

Le prime indiscrezioni sui cachet dei concorrenti dell'Isola dei famosi

L’Isola dei famosi è ufficialmente iniziata, alla conduzione abbiamo ritrovato Ilary Blasi, in studio come opinionisti questa volta ci sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre come inviato dall’Honduras è tornato Alvin. Le novità più grandi però riguardano in concorrenti in gara.

Quest’anno infatti i naufraghi partecipano in coppia: c’è chi si è ritrovato a dover formare una coppia con un altro concorrente appena sbarcato, come nel caso di Antonio Zequila e Floriana Secondi, e chi invece è partito già sapendo con chi avrebbe fatto squadra, e si tratta principalmente dei vip che partecipano con un familiare.

Il cachet dei Rodriguez all’Isola dei famosi

Tra loro ci sono Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo. La famiglia di Belen colpisce ancora e questa volta sull’isola ci ha messo piede per la prima volta il papà dei tre fratelli Rodriguez.

Secondo le prime indiscrezioni, mai confermate, i cachet non sono uguali per tutti e sono influenzati dalla notorietà di ognuno di essi. Tra quelli a percepire un compenso più alto ci sarebbero Marco Melandri, Ilona Staller e Lory Del Santo. Il cachet per i vip oscillerebbe tra i 5.000 e i 7.000 euro per ogni settimana di permanenza nel gioco.

A questi va sommato il montepremi finale che spetterà solo al vincitore assoluto: 100 mila euro, di cui 50 mila verranno devoluti in beneficienza.

Sui social gli utenti cominciano a fare i conti in tasca ai concorrenti: “Interessante questa cosa che vadano in coppia così intascano un doppio cachet”, “La famiglia Rodriguez ogni tot di anni torna in Honduras per risollevare il conto in banca con il cachet dell’isola” hanno scritto alcuni spettatori su Twitter.

