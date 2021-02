Valeria Marini deve guardarsi le spalle: nel salone di Federico Fashion Style arriva una cliente che vuole prendere il suo posto

Un doppio appuntamento pieno di sorprese e dolcezza quello di martedì 23 febbraio con Il Salone delle Meraviglie, lo show prodotto da Pesci Combattenti, che vede protagonista Federico Fashion Style.

L’appuntamento di questa settimana si apre all’insegna della dolcezza e dell’amore. I nonni di Federico finalmente riescono ad andare a trovarlo in negozio e lui deciderà poi di realizzare una cena speciale a casa sua.

“Mia nonna per me è come una seconda mamma” racconterà Federico. Purtroppo però, l’hairstylist più amato della tv dovrà fare i conti anche con le richieste stravaganti di alcune clienti. Come quella di Valeria Stellare come la chiamano gli amici.

No non si tratta di Valeria Marini, che Federico conosce bene, ma di una giovane ragazza molto grintosa che lo lascerà a bocca aperta.

“Io sono anche un po’ meglio della Marini – dice Valeria durante il suo cambio look – Anzi volendo potrei proprio prendere il suo posto”.

Chissà se la creatrice di Baci Stellari vorrà replicare a questo guanto di sfida! Le sorprese non finiscono qui e per scoprire cos’altro accadrà non resta che seguire il nuovo appuntamento su Real Time con Federico Fashion Style e il suo Salone delle Meraviglie quarta stagione.

Crediti foto@Ufficio stampa Eleonora Teti