Ilary Blasi, Star in the Star simile al Cantante mascherato di Milly Carlucci? Come funziona il nuovo programma

Nella nuova stagione televisiva italiana sta per debuttare un nuovo programma: si chiama Star in the Star e sarà condotto da Ilary Blasi.

Nella nuova stagione televisiva italiana sta per debuttare un nuovo programma: si chiama Star in the Star e sarà condotto da Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE:– Milly Carlucci e le sue parole sulla conduttrice Mediaset: cosa pensa di lei e del programma di Canale 5

Nello show, i protagonisti saranno vip mascherati da personaggi famosi e internazionali. L’esibizione inizierà con una prima parte in playback, poi toccherà al vip mascherato cimentarsi nel canto.

La somiglianza del format con un altro programma ha fatto scattare la polemica. Lo spot di star in the star recita “Chi c’è dietro la maschera?” proprio come accade per lo show Rai de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci.

Va però specificato che Mediaset ha acquistato un format esistente, e che va in onda già in altri paesi, come ad esempio in Germania. Nonostante questo, la sfida tra i programmi è aperta: chi vincerà la battaglia degli ascolti?