Ilary Blasi, Alfonso Signorini lancia frecciatina su Francesco Totti e la separazione: cosa risponde lei 

Ilary fa una piccola incursione nella finale del GF Vip e Alfonso non si fa scappare l'occasione...

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality game sarà condotto anche quest’anno da Ilary Blasi e prende il posto su Canale 5 proprio del GF Vip, che dopo 6 lunghi mesi è giunto alla conclusione.

LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, la proposta a Ilary Blasi che riguarda Jessica: cosa chiedono i fan della vincitrice

Proprio durante la finale del GF Vip, Ilary Blasi è apparsa in studio per salutare i fan e lo stesso Alfonso Signorini. Quest’ultimo non si è lasciato scappare l’opportunità di lanciare una frecciatina in merito alle voci di crisi tra Ilary e Francesco Totti.

Non sono bastate infatti le dichiarazioni dello stesso Totti fatte su Instagram per placare il gossip e le indiscrezioni che vorrebbero la coppia ormai in fase di separazione.

La battuta di Alfonso Signorini a Ilary Blasi

Alfonso Signorini ha subito incalzato: “A proposito di coppie e triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto e su Francesco Totti, vuoi dirmi qualcosa? C’è qualcosa che dovrei sapere? Io leggo che sei separata e vuoi divorziare, se vuoi posso prestarti Alex Belli: lui è sempre pronto all’amore libero”.

Ilary, sorridente ha subito risposto: “Ah ma tu non sai nulla? Dovresti essere informato. Comunque sì dicono che sono separata in casa e che sto per divorziare. Hai una proposta per me? No Alex Belli no, con tutto il rispetto ma lui nemmeno sul tappetino davanti casa lo voglio. Scherzo ovviamente!”.

Quella di Ilary Blasi è sembra una risposta che però non contiene né una conferma, né una smentita…

Foto: Kikapress