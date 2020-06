Andrà in onda il 15 giugno una nuova puntata de Il giovane Montalbano, prequel delle avventure del Commissario più amato della tv: stavolta si tratta di un vero Ritorno alle origini

Andrà in onda martedì 16, su Rai1, il terzo episodio de “Il giovane Montalbano“, la serie prequel delle avventure dell’amatissimo Commissario di Vigata, nata anche questa dalla penna del compianto Andrea Camilleri.

Il giovane Montalbano Ritorno alle origini, anticipazioni

Nel terzo film della serie, “Ritorno alle origini”, diretto da Gianluca Maria Tavarelli e con protagonista sempre Michele Riondino, il nastro si riavvolge e lo spettatore incontra un Salvo Montalbano all’inizio della sua storia nelle forze dell’ordine e a Vigata.

Già emerge il carattere schivo e bisognoso di autonomia di Montalbano, che in questo episodio interrompe la relazione con la fidanzata Mery. A livello lavorativo, il giovane Salvo sta cercando di compattare la sua squadra al Commissariato, ma si trova ancora spaesato.

E’ in questo contesto che fa la conoscenza con Mimì Augello, il nuovo vice-commissario: i loro sono due caratteri che si scontreranno spesso, soprattutto per il vizio di Augello di mettere gli occhi su tutte le donne che incontra. In questo snodo cruciale infatti Salvo incontrerà per la prima volta Livia, interpretata da Sarah Felberbaum, quella che diventerà la sua fidanzata storica. Le strade di Salvo e Livia si incontrano durante la risoluzione di un caso molto complicato e Mimì oserà mettere gli occhi anche addosso a lei.

Ritorno alle origini, richiami al futuro

In questo episodio sono moltissimi i richiami alla struttura del futuro Montalbano: dopo l’iniziale scontro dovuto alla gelosia, Salvo capisce che Augello non è solo un donnaiolo, ma anche un validissimo investigatore e un amico. Lo aiuterà infatti in modo determinante a risolvere il caso del rapimento lampo di una bambina.

Inoltre vediamo comparire in questa situazione per la prima volta Giuseppe Fazio, il precisissimo e attento figlio di Carmine: durante l’indagine Carmine ha un malore e Montalbano capisce che forse per lui è giunto il momento della pensione, ma che ha un valido erede che gli sarà di grandissimo aiuto in futuro.