Il Commissario Montalbano, sarà davvero l’ultimo episodio? Cosa svela Zingaretti sul futuro della serie tv

Nuovo episodio de Il commissario Montalbano, sarà l'ultimo? Ecco cosa ha raccontato Zingaretti ai nostri microfoni

Lunedì 8 marzo andrà in onda un nuovo episodio de “Il commissario Montalbano” che vedrà ancora una volta Luca Zingaretti vestire i panni del celebre personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri.

“Non c’era nessun contratto che ci obbligasse ad andare avanti” Luca Zingaretti

Dopo più di 10 anni, questo ruolo continua ad emozionare Luca Zingaretti che hai nostro microfoni, racconta come una passione ed un entusiasmo sinceri abbiano sempre mosso la realizzazione di ogni episodio.

“Ogni volta che abbiamo fatto qualcosa su Montalbano, ogni serie, è stata fortemente voluta. Non c’era nessun contratto che ci obbligasse ad andare avanti e questo ci ha anche permesso di non abbassare mai la guardia, di non perdere mai l’entusiasmo che poi è il segreto per essere così longevi. Io mi diverto sempre tantissimo.”

Per l’attore, Montalbano continua ad essere un amico reale, che andava a trovare per qualche settimana e con il quale si confrontava su come andava la vita. Ma il personaggio nato dalla penna di Camilleri è anche un modello di uomo da cui prendere esempio. Per la sua integrità, per il suo essere giusto.

“È un uomo uguale con tutti sia con il potente che con i deboli, questa è una cosa, un atteggiamento che mi piace immensamente in tutte le persone.“

Montalbano finirà, forse è già finito chi lo sa… oggi mi viene da dire la finiamo qua. Luca Zingaretti

Ma cosa accadrà a Montalbano?

Ci sarà una fine televisiva oppure dopo la scomparsa di Camilleri e del regista Sironi, quello che vedremo lunedì 8 in televisione sarà l’ultimo appuntamento? Una riflessione ed una decisione difficile per Zingaretti che visto anche il terribile anno che abbiamo vissuto, in cui il tempo si è fermato, non se la sente di prendere una posizione definitiva.

“Penso, come diceva Falcone, che ogni cosa umana ha un inizio un centro e una fine. Montalbano finirà, forse è già finito chi lo sa. Tra l’altro la fine letteraria se l’era già inventata e l’aveva scritta Camilleri. Ora io mi son trovato a perdere tre amici, complici di questa avventura e non so se ho voglia di tornare su quel set che ho condiviso con degli affetti veri e reali. Tornare sul set senza questi affetti, mi farebbe una tristezza infinita. Quindi oggi come oggi mi viene da dire la finiamo qua.

Ma poi mi sorge un altro pensiero e mi chiedo se non sarebbe più giusto anche in nome di Camilleri tornare sul set e portare la nave in porto.. Non lo so, in questo momento non ho voglia di prendere sinceramente una decisione.”

Perché guardare questo nuovo episodio?

Perché assisteremo ad una frattura nel commissario e ad una delle scene più strazianti.

“Perché c’è un elemento enorme nuovo: una frattura nel percorso di Montalbano. E poi c’è una scena struggente terribile dolorosissima: quella della separazione tra Montalbano e Livia, che secondo me è qualcosa che non si può perdere.”

Crediti foto@Kikapress