Nel 2021 uscirà un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, "Il metodo Catalanotti’: sarà l'ultimo della serie dedicata al commissario siciliano?

Nel 2021 andrà in onda su Rai1 un nuovo episodio della serie de Il Commissario Montalbano, “Il metodo Catalanotti”, come anticipato dai palinsesti Rai. Si tratta di un episodio che era già stato girato e che per i puristi della saga del commissario siciliano, è l’ultimo vero Montalbano: l’episodio uscito nel 2019, “Il cuoco dell’Alcyon”, è infatti in realtà la riscrittura di una vecchia sceneggiatura per un film mai fatto.

Il Commissario Montalbano nuovi episodi, cosa ne sarà poi del personaggio?

Il futuro del Commissario Montalbano, un personaggio che è riuscito magistralmente ad entrare nel cuore degli italiani diventando la fiction più amata dell’ultimo ventennio, non è chiaro e nemmeno sereno: l’ad Rai Salini, rispondendo ad una domanda in proposito, ha dichiarato “Per il momento non abbiamo nessuna novità specifica sul futuro della serie”

Anche Luca Zingaretti, che di Salvo Montalbano è il volto da vent’anni, aveva rilasciato dichiarazioni poco incoraggianti: dopo la morte di Andrea Camilleri, del regista storico Alberto Sironi e dello lo scenografo Luciano Ricceri, l’attore aveva detto di aver bisogno di tempo per riflettere, per sedimentare il dolore e decidere se “tornare sul set senza questi amici o finire questa avventura fantastica”.

Intanto sugli scaffali delle librerie è già disponibile “Riccardino”, ultimo romanzo della saga di Montalbano uscito postumo per volere dello stesso Camilleri, che racchiude in sè la fine del Commissario Montalbano: ci piace pensare che per amore del pubblico che tanto lo ha amato e sostenuto in questi anni, Zingaretti torni in scena per salutare il personaggio per l’ultima volta.