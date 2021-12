Il Collegio, Maria Sofia innamorata di Edoardo: la dichiarazione sui social

Maria Sofia si dichiara a Edoardo attraverso i social, ecco cosa ha rivelato l'alunna di "Il collegio" ai fan emozionati

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di “Il collegio”, programma molto seguito su Rai2 da bambini e ragazzi che non si perdono neanche un appuntamento. Ogni anno, la maggior parte degli alunni diventa nota e famosa una volta usciti dalla scuola.

Da qualche ora non si parla d’altro, c’è una ragazza che ha perso la testa per un suo compagno. I fan stentano a crederci a sui social sta girando la sua dichiarazione. Ecco di cosa si tratta.

“Il collegio”, cotta in arrivo per Maria Sofia

Maria Sofia, una delle partecipanti di questa edizione, si è fatta avanti ed ha condiviso con i fan la sua cotta per Edoardo. Così alla domanda da parte di qualche utente sul possibile fidanzamento tra i due, la ragazza ha dichiarato: “Lui a me piace tanto ma penso a mio malincuore che il sentimento non sia ricambiato. Lo scrivo senza vergogna perché non credo che le proprie emozione debbano essere fonte di imbarazzo”.

Poi ha continuato: “Sono innamorata di lui da quando abbiamo messo piede nel collegio: ricordo che la prima volta in cui ci siamo parlati, senza alcun motivo, con il senno di poi può essere spiegato con una semplice abitudine nel parlato, per rivolgersi a me utilizzò l’intercalare “bella” con il suo sorriso ilare e il suo tono dolce di sempre facendomi sentire la ragazza più fortunata del mondo”.

Maria Sofia ha poi spiegato cosa le piace di Edoardo, andando a riportare tutti quegli aspetti che le hanno fatto perdere la testa per uno come lui. “Quell’io che mi ha fatto perdere la testa e che deve smettere di sottovalutarsi e annullarsi per gli altri”. Ha concluso.

Il parere dei fan

Il post non è passato inosservato e su Twitter qualche fan ha riportato il messaggio di Maria Sofia con tanto di commento. “Fermi un secondo, sto piangendo la amo”.

E voi cosa ne pensate? Presto Edoardo si renderà conto della persona che gli fa la corte o quella di Maria Sofia è solo una cotta passeggera?

Credits foto: Ufficio stampa Rai