Durante l'ultima puntata andata in onda, Davide e Sofia sono apparsi molto vicini e il web fa il tifo per la coppia: nella vita reale però la situazione sarebbe diversa...

Il Collegio continua ad appassionare il pubblico di Rai2 e fra le varie dinamiche all’interno della classe non poteva mancare quella romantica: tra Davide Vavalà e Sofia Cerio sembra essere scattata la famosa scintilla…

Il Collegio 5 Davide e Sofia stanno insieme?

Fra i due ragazzi sembra nato un sentimento molto tenero, di rispetto e di ammirazione reciproca: lo hanno dimostrato durante le lezione di storia dell’arte, dipingendo insieme Il Muro di Berlino, ma Davide lo ha rivelato anche in una lettera scritta come compito per il professor Maggi, nel quale parlava del sè stesso del futuro e si vedeva insieme a Sofia.

LEGGI ANCHE: –Ve la ricordate Arianna Triassi de Il Collegio 2? Irriconoscibile: l’ ex concorrente lascia di stucco

Le scene delle effusioni fra Davide e Sofia hanno fatto impazzire il web, ma la domanda più gettonata è: i due stanno veramente insieme?

SOFIA E DAVIDE SONO CARINISSIMI LO SHIP MIGLIORE DI QUESTA EDIZIONE 🥰#ilcollegio pic.twitter.com/JhRz6zPzDL — ᴄᴀᴛᴇʀɪɴᴀᴀ ʟᴀ ʙɪʀɪᴄʜɪɴᴀ🎄 (@citygirl916) December 8, 2020

Durante una delle sue famose dirette social, Davide ha invitato anche Sofia a partecipare e a quanto pare i due avrebbero ribadito di essere solo amici… anche perchè la ragazza fino a qualche giorno fa veniva accostata insistemente ad un altro collegiale, Marco Crivellini.

Cotta adolescenziale, vero amore o storia destinata a finire con le riprese de Il Collegio? Non lo sappiamo, ma per ora la relazione fra Davide e Sofia appassiona il pubblico, che segue con ancora più entusiasmo le avventure dei ragazzi al Convitto Regina Margherita di Anagni.