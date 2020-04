E' uno di quei film entrati a far parte dei ricordi più belli di tantissime persone, insieme ai suoi protagonisti: ecco perchè dopo tanti anni continuiamo a chiederci che fine hanno fatto Lorena Forteza e Natalia Estrada

E’ uno di quei film a cui non si rinuncia, anche alla millesima replica: in questa quarantena le reti Rai e Mediaset stanno tirando fuori tutto il catalogo dedicato di solito ai mesi estivi e quindi ieri sera è andato di nuovo in onda “Il Ciclone”, fortunatissimo film di Pieraccioni del 1996.

Il film ha consacrato Pieraccioni come attore e regista comico ed insieme a lui anche altri attori ed attrici, che hanno raggiunto così il grande pubblico: da Massimo Ceccherini a Tosca D’Aquino fino a Natalia Estrada e Lorena Forteza, le due bellezze spagnole del film.

LEGGI ANCHE: — Claudia Koll e la sua vita stravolta per la religione: ecco cosa fa oggi e come è cambiata

"Il ciclone, quando arriva, 'un t'avverte. Passa, piglia e porta via. E a te 'un ti resta che rimanere lì, bono, bono a guardare e a capire che se 'un fosse passato, sarebbe stato parecchio, ma parecchio peggio.." Ogni volta che lo vedo mi ricorda la mia infanzia #IlCiclone pic.twitter.com/u7Td5OdvW7 — Francesco Littera (@fralittera) April 14, 2020

Ma a distanza di 24 anni che fine hanno fatto le due bellissime protagoniste del film?

Il Ciclone che fine hanno fatto Lorena Forteza e Natalia Estrada

Natalia Estrada era già un volto noto della tv: aveva condotto “Il gioco delle coppie” al fianco dell’allora marito Giorgio Mastrota e con “Il Ciclone” raggiunse l’apice del successo. Per ancora qualche tempo ha lavorato in tv alla conduzione di programmi famosi come “Il Quizzone”e “La sai l’ultima”, prima di iniziare a ridurre notevolmente la sua presenza in video. Il matrimonio con Mastrota, dal quale era nata anche una figlia, è finito nel 1998: oggi Natalia si è dedicata completamente alla sua passione per l’equitazione insieme al nuovo compagno ed ha aperto un maneggio. E’ molto diversa da com’era negli anni ’90: ha dismesso lustrini e pailettes per indossare a tempo pieno stivali e cappelli da cowboy.

Lorena Forteza ha avuto un percorso più travagliato: “Il Ciclone” è stato il suo primo e unico film di successo e lei ha vissuto male la notorietà, arrivata a soli 19 anni. Ha avuto un bimbo dal marito Damiano Spelta, ma è caduta in una forte depressione post-partum e dopo la separazione ha perso anche l’affido del figlio Ruben: con pazienza e determinazione è riuscita a risalire la china, diventando anche modella nel settore plus-size, ma in seguito ha lasciato del tutto il mondo dello spettacolo.