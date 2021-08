‘Il bisbetico domato’ in tv, quel ristorante esiste davvero: ecco dove si trova

'Il bisbetico domato' è stato girato quasi interamente in Lombardia e tra le scene più iconiche c'è quella del ristornate. Ecco dov'è

Tra gli adattamenti cinematografici delle opere di William Shakespeare non possiamo non citare ‘Il bisbetico domato’, film del 1980 con Adriano Celentano e Ornella Muti. che verrà riproposto in tv da Rete 4 in prima serata il 19 Agosto.

Ambientato nell’immaginario paese di Rovignano, le location sono quasi tutte reali. È stato girato principalmente in Lombardia, tra Milano la Brianza, il comasco il lecchese. Per alcune delle scene più iconiche del film è possibile dare delle coordinate precise. Come quelle degli allenamenti e della partita di basket del Rovignano, girate nella Palestra Parini a Cantù in provincia di Como. O la scena dell’autostop, realizzata a Oggiono o quella del benzinaio, fatta in prossimità dello svincolo autostradale di Arluno.

Una location su tutte però, è entrata nel cuore di chi ama questo film: quella del ristorante. Ebbene si tratta di un vero ristorante che si trova a Somma Lombardo in zona Coarezza sul fiume Ticino. Tanto che quando il cameriere invita i due protagonisti a sedervi al tavolo vista lago, in verità l’acqua che vediamo è del fiume Ticino.

Il ristorante si chiama ‘Da Pio’ ed è ancora oggi in attività anche se ha cambiato nome in Villa Pio. Aperto nel 1956 da una famiglia di pescatori, prese il nome ‘Da Pio’ nel 1973 quando subì un importante ampliamento che lo trasformò in una villa in stile moderno. ‘Il Bisbetico domato’ fu l’inizio di una fitta collaborazione con il cinema e la tv. Villa Pio venne scelta come come location perfetta per aste di quadri presenta tra gli altri anche da Mike Bongiorno.

Se siete fan di Adriano Celentano e del suo film, e siete prossimi al matrimonio, sappiate che Villa Pio dal 2019 è location per eventi con banqueting interno.

