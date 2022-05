“I Soliti Ignoti – Il Ritorno”: Amadeus festeggia le 1000 puntate

Il 5 maggio Amadeus festeggia 1000 puntate de "I Soliti Ignoti - Il Ritorno". Una stagione di grande soddisfazione

Sesta stagione ascolti in crescita e un risultato importante: 1000 puntate. “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, celebrerà questo traguardo giovedì 5 maggio alle 20.30 su Rai 1.

Era il 20 marzo 2017 quando Amadeus condusse la sua prima stagione e dopo 6 anni continua a regalare dati eccellenti. Una media di circa 5 milioni di spettatori, superiore al 20% di share (in crescita rispetto allo scorso anno), e quasi ogni giorno il programma più visto dell’intera giornata in termini di ascolto medio.

Ogni sera, il gioco finale del “parente misterioso”, novità introdotta nel 2017 con il ritorno del programma nell’access prime time di Rai 1, registra picchi di ascolto altissimi. Nella stagione in corso, hanno superato anche gli 8 milioni di spettatori (8,2 milioni il 20 gennaio 2022). Protagonisti del gioco i concorrenti che con logica, intuito e capacità di osservazione, devono cercare di abbinare agli otto “ignoti” le relative identità̀ per vincere il montepremi che – indovinando il “parente misterioso” – può raggiungere i 500.000 euro.

Nelle indagini quest’anno si sono alternati personaggi famosi (che in caso di vincita hanno devoluto il montepremi in beneficenza), e coppie di familiari, come nelle puntate attualmente in onda.

L’appuntamento con “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” è tutte le sere alle 20.30 su Rai 1, fino al 6 giugno, quando si concluderà questa stagione.

Crediti foto@ufficio stampa rai