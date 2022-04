I Soliti Ignoti, Amadeus chiede: ‘È morto?’. Scoppia la risata in studio dopo la domanda all’ignoto

Amadeus non resiste e la sua domanda all'ignoto fa scoppiare tutti a ridere

La trasmissione di grande successo targata Rai, I Soliti Ignoti, ha regalato un altro momento esilarante agli spettatori. Questa volta c’entra uno degli ignoti e una domanda piuttosto singolare che gli è stata posta.

Andiamo con ordine: tra gli ignoti selezionati per la puntata, c’era un ragazzo che di mestiere cantava ai funerali, Greta Scarano – attrice protagonista della puntata, che ha colpito tutti per la sua grande attenzione ai più piccoli particolari – erroneamente gli aveva abbinato come identità quella di ‘Pianificare strategie di comunicazione’.

La domanda spontanea di Amadeus e le risate generali

Al momento di aprire il passaporto, il ragazzo è rimasto immobile, talmente immobile da suscitare in Amadeus il desiderio di fargli una domanda ben precisa… Visto che l’argomento che lo interessava da vicino erano proprio i ‘funerali’, Amadeus non ha resistito dal chiedergli se era morto, scatenando le risate generali.

Il conduttore, con la sua spontaneità, ha fatto sorridere tutti i presenti e naturalmente anche il pubblico a casa, infatti su Twitter la puntata è stata commentata con interesse e la battuta di Amadeus non poteva certo passare inosservata: “È morto?!” Amadeeeeeeusssss” ha twittato un utente divertito dall’episodio.

