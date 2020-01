Tutto è pronto per il nuovo programma Rai ‘Il Cantante Mascherato’ che prenderà il via venerdì 10 Gennaio per un totale di 4 venerdì. Il programma condotto da Milly Carlucci, vedrà la presenza fissa in studio di una giuria composta da Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti.

Guillermo Mariotto, Il Cantante Mascherato: ‘Un bell’esercizio per la mente’

Tra i più emozionati o forse è il caso di dire eccitati visto il grande entusiasmo dimostrato, troviamo Guillermo Mariotto.

“Le sorprese lì per lì mi danno fastidio. Poi strada facendo mi sconvolgono la vita – ha raccontato Mariotto ai nostri microfoni – Non le amo perché mi sfasano, ma questa curiosità di scoprire chi ci sia sotto le maschere mia preso e non ci dormo la notte! Dovrò fare attenzione a tante cose e cambierà il mio modo di pensare. Ecco credo che sarà un ottimo esercizio per il pubblico per spostare e cambiare il loro modo di pensare”.

Solo Milly Carlucci e pochissimi addetti ai lavori della trasmissione sanno l’identità che si cela sotto le maschere. Un programma nuovo che all’estero ha riscosso un grande successo. Riuscirà a conquistare anche il pubblico italiano? Sicuramente ha conquistato Guillermo Mariotto che ridendo ci dice “Sotto una di quelle maschere vorrei ci fosse Marco Liorni“.

