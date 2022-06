Guendalina Tavassi ‘stroncata’ dalla figlia: la frecciatina pungente sul suo abbigliamento da Barbie

Guendalina Tavassi presa in giro dalla figlia Chloe riguardo al suo abbigliamento: ecco la frecciatina che le ha lanciato la bambina

Dopo la fine dell’Isola dei Famosi e il lento rientro nella vita quotidiana, Guendalina Tavassi è di nuovo alle prese con la figlia Chloe, che ha risposto per le rime alla mamma in una Instagram Stories che è subito diventata virale. Cosa avranno combinato insieme?

LEGGI ANCHE :– Lory del Santo dura con Marco Cucolo: il suo ritorno in Italia molto burrascoso. Cosa è successo

Guendalina Tavassi esce con la figlia Chloe che paragona il suo abbigliamento a quello delle Barbie: duro smacco per l’ex naufraga colpita dalla bambina proprio sul suo abbigliamento? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In una sua Instagram Stories, Guendalina Tavassi si è mostrata mentre usciva insieme alla figlia Chloe, nove anni. Nel breve filmato, si vede l’ex naufrga con un top mozzafiato e gli occhialoni da sole, accompagnata dalla bambina, con in braccio una sua bambola.

“Vediamo se si sbriga, eh. Oggi novità… usciamo con la bambola – ha esordito l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. E poi ha aggiunto, con tono canzonatorio: “47 anni e la bambola!”

“E tu ce n’hai 67 e ti vesti con i vestiti delle Barbie”, ha replicato in tutta risposta la piccola Chloe, facendo subito la gioia di tanti follower di Guendalina. E anche lei stessa, nel pubblicare la storia, ha scritto un “in effetti” che è tutto un programma. Inutile dire che il breve video è subito diventato virale, mettendo però in luce la grandissima autoironia dell’influencer e showgirl.

Ad ogni modo, Guendalina Tavassi ha 36 anni (non 67 come diceva Chloe né 47 come ha detto lei) e recentemente ha festeggiato il 18-esimo compleanno della sua primogenita, Gaia, in un party esclusivo nel quale non ha badato a spese!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset