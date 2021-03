‘Ma Tommaso di Amici?’, Tommaso Zorzi folgorato dal sexy tango di Stanzani: cosa scrive sui social

Tommaso Stanzani, ballerino di 'Amici', lascia il segno. L'esibizione convince e il mondo dei social 'impazza'

Importanti apprezzamenti via social per il ballerino di Amici Tommaso Stanzani. La sua bravura è indiscussa, ma l’ex GF VIP Tommaso Zorzi evidenzia anche un altro aspetto.

Tommaso Stanzani, ballerino di Amici.

L’ESIBIZIONE NEL SERALE DI ‘AMICI’ E I COMMENTI SOCIAL

Nella puntata di Amici del 20 marzo le capacità danzanti del ballerino sono apparse chiarissime, ma via social sono stati evidenziati anche altri aspetti. In effetti, il ballerino arrivato alla fase serale del programma nella squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ieri sera ha conquistato tutti col suo tango argentino ‘caloroso’. Certamente è da ritenere come uno dei principali talenti della trasmissione condotta da Maria De Filippi e le considerazioni positive dell’esibizione impazzano, specialmente sui social. Emblematico e riassuntivo è il commento del vincitore del GF VIP, Tommaso Zorzi: “Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare“.

ECCO IL LINK DEL VIDEO ESIBIZIONE DI TOMMASO https://www.instagram.com/p/CMqRAOooNxe/

Le attenzioni nei confronti di Tommaso Stanzani, l’ex GF VIP Tommaso Zorzi le ha sottolineate anche in altri ‘cinguettii’ social, con apprezzamenti ‘coloriti’ ma indicativi. Commenti simpatici, specialmente quando il vincitore del reality show si è ricordato della ‘tenera età’ del ballerino di origini bolognesi, classe 2001, e nell’immagine ironica condivisa sul web da Zorzi, si vede l’ex GF VIP arrestato e tra 2 poliziotti solo per il ‘pensierino’ che ha avuto nei confronti del ‘baby’ danzatore.

Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare. #amici — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 20, 2021

L’anima de li mejo mortacci tua https://t.co/O1hEVvi9S2 — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 20, 2021

Ah è del 2001. pic.twitter.com/hZIDpW5t0u — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 20, 2021

