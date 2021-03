Zorzi, il ‘litigio’ con Oppini, la foto su Twitter che solleva polemiche e infine il sogno raccontato a Le Iene

Tommaso Zorzi ha vissutot una giornata particolare nei confronti di Francesco Oppini: il "litigio" ironico, le polemiche su Twitter e il sogno raccontato a Le Iene

Che giornata per Tommy! Tommaso Zorzi sta vivendo un periodo davvero impegnativo, al punto da aver passato 24 ore davvero particolari tra un “litigio” con Francesco Oppini, le classiche polemiche Twitter e la puntata de Le Iene, dove ha addirittura raccontato qualcosa riguardo ad un particolare sogno… Ma cosa avrà mai combinato nel giorno del 16 marzo? E soprattutto, noi che conosciamo bene Tommaso Zorzi e i suoi fan, quanta ironia c’era in quel litigio?

Tommaso Zorzi ha vissuto una strana giornata di tira e molla nei confronti di Francesco Oppini: tra un litigio, uno strano sogno e tanta ironia… foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi: litigio con Oppini per il mancato invito alla diretta?

Andiamo con ordine. Stefania Orlando, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno fatto una diretta Instagram insieme, ma Tommaso Zorzi si è “indignato” per non essere stato invitato, lanciando le basi per una sorta di “litigio” con gli ex coinquilini.

Prima, infatti, ha scritto su Instagram un “Potevate invitarmi, eh!” dal sapore un po’ risentito, al quale Stefania Orlando ha risposto con “Amore ti avevo invitato!”

Poi, nelle sue storie, Tommaso ha ironicamente commentato l’intera faccenda, lanciando scherzose frecciatine agli amici: “Ely, Stefy e Francy fanno una diretta e non mi invitano. Che schifo. Che falsità. Gente di poco spirito. Con me avete chiuso, sia chiaro. E comunque Francy, è principalmente colpa tua”.

Inutile dire che la vicenda ha mandato in sollucchero i fan di Tommy. E anche se era tutto uno scherzo, l’atteggiamento da drama queen di Zorzi non poteva non fare impazzire tutti coloro che lo amano!

Tommy ironico con Oppini: ma scatta la polemica tra i fan

Nel frattempo, però, Tommaso Zorzi ne ha combinata un’altra e dopo aver sfiorato il “litigio” con Oppini è andato ben vicino a quello con i suoi fan. Francesco, infatti, ha appena raggiunto e superato i 400mila follower.

Un traguardo importante per il quale Tommaso si è congratulato a modo suo: postando la foto di una pancia incinta per aver “partorito” questo risultato… Peccato però che la sua ironia non sia stata apprezzata da tutti i fan di Francesco, che hanno cominciato a far polemiche su Twitter.

Tra un “faccio finta di non aver visto nulla” e un “te lo dico perché ti voglio bene, non fai più ridere”, è comparso anche un ben più articolato: “Non è rispettoso per niente sto tweet ed è inutile che dici ‘fino a domani non posto’ perché se devi postare ste cose meglio non farlo. Sei Tommaso zorzi, NON hai bisogno di postare ste cose solo per cercare le invasate. Non ne hai per niente bisogno”.

C’è però anche chi ha preso le sue parti, difendendo apertamente i modi in cui Tommaso ama scherzare: “Non devi assolutamente giustificarti! Chi non capisce l’ironia allora non dovrebbe nemmeno seguirti! Ma ricordiamoci l’ autoironia ti salva da una vita di merda e mi dispiace che gli altri non ne siano dotati!”

Tommaso Zorzi e il sogno raccontato a Le Iene

Infine, la giornata si è conclusa a Le Iene, dove dopo il “litigio” con Francesco, Elisabetta e Stefania e poi con le fan di Oppini, Tommaso Zorzi si è raccontato a cuore aperto (e sempre ironicamente), svelando qualcosa di curioso insieme a Nicola Savino…

“Ho fatto un sogno dell’orrido… con Francesco, che dormivamo insieme…”, ha esordito Tommy. Savino ha quindi preso la parola, spiegando: “C’era un lettone. Lui era in mezzo. E c’eravamo io e Oppini, uno a sinistra e uno a destra”.

“Un panino! – ha poi esclamato Zorzi – E infatti stasera dormiamo insieme”…

Ancora tanta ironia, mentre la Gialappa’s e Alessia Marcuzzi se la ridevano alla grande, tanto che Nicola Savino ha preferito concludere il tutto con un “Se sarai carino con me un giorno tutto questo sarà tuo”.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy