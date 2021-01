Sui social qualcuno dice che Giulia Salemi avrebbe fatto una bambolina woodoo a Pierpaolo. La zia dell'interessato commenta 'una cosa seria'

In una edizione del GfVip che non manca di colpi discena, e polemiche ora si allunga l’ombra della magia nera con la presenza in casa di una bambolina woodoo.

È questa l‘ultimo ‘allarme’ lanciato dai sui social, secondo il quale Giulia Salemi avrebbe fatto una bambola woodoo a Pierpaolo. Notizia ripresa sembrerebbe dalla zia del diretto interessato.

“Giulia Salemi in assenza di Fariba tiene una bambolina woodoo che passa di mano in mano. La stessa Carlotta esclama ‘ma che è una bambola woodoo’.”

Si legge sui social dove poi si racconta di fantomatici ritrovamenti di spilli nel bagno da parte di Maria Teresa Ruta…spilli che secondo questa visione andrebbero inseriti nella bambolina di cui all’inizio.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la zia di Pierpaolo sui social avrebbe scritto “Giulia in assenza di Fariba tiene in mano una bambolina voodoo. Amici chiedo il vostro aiuto, divulgate ovunque“. Più che un attacco, non potrebbe essere semplicemente che la zia volesse sottolineare l’assurdità della notizia che circola?

Dopo tutto sul web purtroppo di fake news ne girano tante.

