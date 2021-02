‘Zenga meno forte me lo porto in finale’, Tommaso Zorzi e la sua strategia di gioco per vincere Foto

Tommaso Zorzi svela la sua strategia per vincere il GfVip: tenere in casa i più deboli come Zenga ed eliminare i concorrenti più forti

A due settimane di distanza dalla finale di questa edizione del GfVip le maschere cadono e le strategie per vincere si fanno sempre più evidenti. Come quella di Tommaso Zorzi, che cerca di portare avanti con se i già deboli per avere più possibilità di vittoria. LEGGI ANCHE: — GfVip, voto annullato? Cosa sta accadendo sul sito Mediaset e sull’app? Parlando con Samantha De Grenet e Dayane Mello, Tommaso spiega le nomination di lunedì 15 febbraio che hanno visto finire al televoto Giulia Salemi e Stefania Orlando. “Se voglio fare lo stratega, uno che è meno forte al televoto me lo porto fino alla fine” Tommaso zorzi Tommaso si riferisce al fatto di non aver nominato Andrea Zenga: è un personaggio più debole secondo lui e contro il quale, se dovesse finire al televoto, potrebbe vincere. Samantha De Grenet è d’accordo con lui sulla strategia. Meglio cercare di fare eliminare un concorrente forte piuttosto che uno debole. Anche se poi sottolinea il fatto che Zenga è riuscito a passare indenne attraverso diversi televoti. Sui social nessuna critica alla strategia ma piuttosto alla non trasparenza di Zorzi. Perché non parlare chiaro con i diretti interessati spiegando le motivazioni? il suo discorso non fa una piega… ma allora perché non dirlo apertamente con i diretti interessati? perchè non dire ad una MTR ti ho nominata perché sei forte e pensando al gioco ti volevo fuori .. pur continuando a volerti bene? idem a Stefania glielo deve dire.. #gfvip https://t.co/bS1KfjYkDF — Humana83 -❤️MTR Stan Account❤️🧚 (@Humana83) February 17, 2021 La puntata serale di venerdì 19 febbraio si avvicina e il mistero legato al televoto sospeso sul sito del GfVip rimane. Cosa accadrà questa sera? Verrà annullata la votazione su Giulia e Stefania? Manca poco e lo scopriremo. Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy