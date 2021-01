Al GF Vip Zelletta se la prende con Giulia Salemi e dà vita a una sfuriata contro di lei, che ha monopolizzato l'attenzione sui suoi litigi

Tra una litigata e l’altra, il GF Vip prosegue senza sosta ma, a margine delle discussioni di alcuni coinquilini Andrea Zelletta si è reso protagonista di una sfuriata contro Giulia Salemi, rea di aver concentrato l’attenzione su di sé litigando con Tommaso Zorzi e con Pierpaolo Pretelli. Ma cosa avrà mai combinato l’ex tronista?

LEGGI ANCHE — Salemi e Pierpaolo litigano nella notte, i fan dubbiosi: è tutto organizzato?

Andrea Zelletta contro Giulia Salemi: “rispetta le tempistiche”

Andiamo con ordine. Nella giornata di giovedì 28 gennaio, Giulia Salemi ha litigato sia con Tommaso Zorzi che con Pierpaolo Pretelli. Il primo l’ha accusata di essersi isolata dal gruppo da quando ha avviato la sua relazione con Pretelli. Quest’ultimo invece ha discusso con lei perché intenzionato a fare la sauna con gli altri ragazzi…

Fin qui nulla di strano, se non fosse che – a discussioni ampiamente concluse – Andrea Zelletta ha fatto una sfuriata contro Tommy, l’ex velino e soprattutto Giulia Salemi.

“Domani io e Pierpaolo avevamo quel mezzo blocco che doveva andare in linea – ha esordito Zelletta – Ora ce lo hai fatto ridurre a venti secondi. Mo’ domani mi hai rubato il blocco! Io dico, ma rispetta le tempistiche! Sii generosa! Dici che sei generosa ma con me non lo sei”.

I litigi della Salemi occuperanno tutte le discussioni in puntata?

In pratica, Andrea ha fatto notare che le varie litigate di Giulia saranno affrontate in puntata, rubando tempo al suo spazio: “Domani venti secondi mi fanno stare in studio, c’è un sacco di roba! Non avrò nemmeno il tempo di rispondere! Ma avete fatto già pace! Conviene fare un litigio per poi fare subito pace? Ma non litigate!”

Ovviamente, la sfuriata di Andrea Zelletta contro Giulia Salemi era tutta uno scherzo… ma chissà se in fondo non c’era davvero un qualche fondo di verità!

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy