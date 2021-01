Nel corso dell’ultima puntata del GF VIP, Andrea Zenga ha avuto modo di far luce sul rapporto difficile, a volte burrascoso e altre inesistente, con il padre Walter: l’ultimo contatto, secondo l’inquilino della casa, è avvenuto nel 2019 al matrimonio del fratello maggiore, ma si è trattato di un saluto velocissimo.

Il concorrente, incalzato dalle curiosità di Alfonso Signorini, ha confessato di non avere grandi ricordi del padre durante la sua infanzia, prima di aggiungere:

“Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato, non posso fargliene una colpa. Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello”.

