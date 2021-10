GF Vip, urla fuori dalla casa contro Soleil: cosa le hanno urlato sul rapporto con Alex Belli

Si sentono delle urla fuori dalla casa del GF Vip: un gruppo di fan si raduna e inveisce contro Soleil Sorge e il suo rapporto con Alex Belli

Succede di tutto fuori dalla casa del GF Vip: durante il daytime in diretta, ad un certo punto, si sono sentite delle urla rivolte ad Alex Belli ma soprattutto a Soleil. Cosa avranno avuto tanto da gridare? Che cosa avranno mai detto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Andiamo a scoprirlo insieme!

Si sentono delle urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: un gruppo di persone si è radunato oltre le mura della casa più spiata d’Italia e ha cominciato ad inveire contro Soleil Sorge, intimandole di lasciare stare Alex Belli. Che cosa succederà mai adesso? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Soleil e Alex troppo vicini: i fan non apprezzano

Partiamo dal principio. In questi giorni, tra Soleil Sorge ed Alex Belli c’è stato un certo avvicinamento, che in molti hanno colto come la possibile anticamera di una storia d’amore tra i due.

Evidentemente, i fan di Alex non hanno apprezzato troppo questa nuova vicinanza, tant’è che probabilmente sono stati loro ad affacciarsi sotto le mura della casa più spiata d’Italia.

Urla fuori dalla casa del GF Vip: “Soleil, lascia stare Alex”

Le urla fuori dalla casa del GF Vip hanno preso di mira la Sorge, alla quale hanno detto chiaramente: “Soleil, lascia stare Alex”.

Insomma, un messaggio forte e chiaro nei suoi confronti, che rischia di far cambiare qualche dinamica all’interno della casa. O, magari, potrebbe avere proprio l’effetto contrario ai suoi stessi propositi, magari facendo avvicinare ancora di più Stasi ed Alex.

Secondo voi, cosa succederà adesso?

