Un nuovo e inatteso inquilino nella casa del GfVip? In molti sui social gridano al topo, ma uno sguardo attento svela la verità



Strani avvistamenti nella casa del GfVip, no non stiamo parlando di personaggi ma bensì di un possibile topo. Un video della camera blu immortala il passaggio di un piccolo animaletto dal pelo chiaro che sfreccia ai piedi del letto di Tommaso Zorzi.

“Ci siamo tutti.. uuu è un pienone. Io mi sdraio prima che qualcuno mi rubi il posto” scherza l’influencer. Chissà se si riferivano proprio al topo oppure alle dinamiche di alcuni coinquilini.

L’oggetto o ospite non identificato non è passato inosservato all’occhio attento dei social, e in pochissimo il video che immortala l’intruso è divenuto virale.

Osservando attentamente il video, il mistero viene facilmente svelato. Nessun intruso e nessun topo! Semplicemente cade qualcosa dal letto di molto leggero dal letto di Tommaso, quando lui solleva il piumone.

