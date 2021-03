TZ Vip after show, la sfida lanciata per Tommaso Zorzi: cosa è successo in poche ore

TZ Vip after show: l'iniziativa dei fan di Tommaso Zorzi ha un grandissimo successo sui social. Ecco di cosa si tratta e cosa hanno combinato

La vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip ha esaltato davvero tanto i suoi fan, che hanno organizzato una piccola sfida social chiamata “TZ Vip after show”… Ma di cosa si tratterà mai? E che cosa comporterà per il buon Tommy?

TZ Vip after show: dopo il Grande Fratello Vip parte la sfida social dei fan per dimostrare il loro sostegno a Tommaso Zorzi. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

TZ Vip after show: la sfida social dei fan di Tommaso

Andiamo con ordine. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, è chiaro che l’interesse del grande pubblico nei confronti dei suoi protagonisti rischia di cominciare a scemare, tanto più che è anche cominciato il Festival di Sanremo, capace di catalizzare altrove l’attenzione dei telespettatori.

In pratica, dunque, i fan di Tommaso hanno lanciato l’hashtag #tzvipaftershow per mantenere alto l’hype sul vincitore del GF Vip, in attesa di rivederlo presto in televisione.

I fan di Tommaso agguerriti mandano l’hashtag in tendenza

Agguerritissimi, i fan di Tommaso sono riusciti a rilanciare l’hashtag sempre più in alto, facendo addirittura in modo da farlo finire in tendenza. E non è poco, specie nella sera in cui doveva scontrarsi con il Festival di Sanremo e con la partita di serie A Juventus-Crotone.

“Scusate ma io direi che nel mezzo del Sanremo essere in tendenza è una grandissima vittoria”, ha infatti commentato un fan. E così via al ritmo di “dimostriamo a Tommaso di cosa siamo capaci”.

Insomma, una grandissima dimostrazione di affetto per un personaggio che in questi mesi ci ha fatto volare altissimo. Cosa penserà mai di questa TZ Vip After Show?

E scusate ma io direi che nel mezzo del Sanremo essere in tendenza è una grandissima vittoria #tzvipaftershow pic.twitter.com/NgxcMpNmlj — Locavida_380 (@380Locavida) March 3, 2021

🚨 RAGA È IL MOMENTO.

DIMOSTRIAMO A TOMMASO COSA SIAMO CAPACI DI FARE. #TZVIPAFTERSHOW #TZVIP pic.twitter.com/ubBCYbUSqb — Zorzando (@zorzandonfire) March 2, 2021

STIAMO SALENDO RAGA DAJE COSÌ E FACCIAMOLO VEDERE A TOMMY #tzvip #tzvipaftershow pic.twitter.com/4JpDml4dx1 — TZVIP (@TOMMASOZORZIVIP) March 2, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset