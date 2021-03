Tommaso Zorzi senza più TZ Vip? L’amico gli ‘ruba’ il fandom: ‘adesso mi in..zzo’

Tommaso Zorzi e il TZ Vip in crisi? Un amico gli sta soffiando tutti i fan, lui fa una scenata di gelosia: ecco cosa sta succedendo sui social

Sta succedendo di tutto nel fandom di Tommaso Zorzi, ovvero il TZ Vip. A quanto pare, un amico del buon Tommy ha in qualche modo ‘rubato’ i fan al vincitore del GF Vip ed opinionista dell’Isola dei Famosi. Ma cosa avranno mai combinato? E, soprattutto, come l’avrà presa Tommy?

Bufera sui social tra Zorzi e il suo amico Edoardo Donnamaria, che “si prende” il TZ Vip rubando i fan a Tommaso! Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

L’amico di Tommaso Zorzi “si prende” il TZ Vip: cos’è successo

Andiamo con ordine. Edoardo Donnamaria, amico di Tommaso Zorzi è riuscito a catalizzare l’attenzione del TZ Vip. Dopo essere stato mostrato sul profilo di Tommy con tanto di foto ironica con un giocattolo erotico appiccicato in fronte, ha cominciato a fare incetta di like provenienti proprio dal fandom di Zorzi, anche (e soprattutto) per via della sua avvenenza… D’altronde, Edoardo è proprio un bel ragazzo e non lasciargli un like è proprio difficile!

Una scena, questa, che ha subito fatto impazzire di gelosia Tommaso, che ha scritto (con ovvia ironia): “Sta cosa che al primo amico che vi presento voi mi sostituite anche no eh. Adesso mi inc..zo”.

Il motivo è dovuto al fatto che molti fan, anche per scherzo, hanno cominciato ad abbandonare Zorzi, dirigendo in massa i propri like su Edoardo!

Sta cosa che al primo amico che vi presento voi mi sostituite anche no eh. Adesso mi incazzo. #tzvip — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 28, 2021

Più che altro faccelo vedere più spesso questo tuo amico#tzvip @tommaso_zorzi 😏 https://t.co/8ne42wbRox — Ilary Zorzina68%✈️ (@ilaila311) March 29, 2021

Se è questo della foto il tuo amico, ti sostituisco volentieri.

Perchè è fottutamente bellissimo. 🤍



Ti amooo ❤️#tzvip https://t.co/BpiFvvr1ON pic.twitter.com/emaeyuA1tb — Valery Lawrence 💎✨ (@__itslawrence__) March 28, 2021

Il TZVip suggerisce gli articoli: noi li scriviamo!

Tutto ironico, naturalmente, sebbene Tommaso non abbia perso tempo e, per rimarcare lo Zorzi-dominio ha tentato di riprendersi il TZ Vip a modo suo: “Io adesso vi faccio una crisi di gelosia e un overparty che il Brasile me spiccia casa”.

Io adesso vi faccio una crisi di gelosia e un overparty che il Brasile me spiccia casa #tzvip — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 28, 2021

Nel frattempo, per facilitare il nostro lavoro su Funweek, tanti fan hanno cominciato a suggerirci cosa scrivere sulla faccenda dei fan ‘rubati’ a Tommaso da parte di Edoardo. Un’operazione riuscita, senza alcun dubbio, dato che siamo qui apposta per rispondere proprio alle richieste del TZVip!

Qualcuno addirittura ci ha suggerito anche un titolo, che sarebbe dovuto essere: “L’amico di Zorzi gli ruba il fandom. È guerra?”

Non ce ne vogliate, amici del TZ Vip, se ne abbiamo scelto uno un po’ diverso. Ma sappiate una cosa: per voi e per parlare di Tommaso, Funweek c’è e ci sarà sempre!

Per i futuri articoli che usciranno:



l'#tzvip sta abbandonando Tommaso per il suo amico Edoardo, perché è bono e si è messo un dildo in fronte. Tommaso ha deciso quindi di farci un overparty, durato però pochissimo perché si caga addosso davanti a noi.



Grazie per l'attenzione pic.twitter.com/d4ii39UJcO — _ItsAliceBitch_ (@_ItsAlicebitch_) March 28, 2021

Domani articolo:

Il tzvip si è ribellato

Hanno sostituito Tommaso Zorzi al suo amico Edoardo Donnamaria alcuni pensano persino di sabotare l'isola#tzvip pic.twitter.com/4rfZUSvrpF — Pazzeska Milano (@hcjgiyyo808) March 28, 2021

Da quello che ho capito Tommy si è ingelosito perché hanno tutto il #tzvip ha messo il segui al suo amico… quindi adesso si stanno rivoltando contro e penso che vengano a dormire da #eligreg anche stasera 😂😂😂 — Figlia della TV ♊️ (@frasworld_1) March 28, 2021

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy