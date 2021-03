Tommaso Zorzi, la bella sorpresa di Mercoledì: cosa succederà di così sorprendente

Tommaso Zorzi durante una diretta su 'Clubhouse' con Stefania Orlando, annuncia una sorpresa per mercoledì prossimo. I followers in fermento, si sono lasciati andare a varie ipotesi.

Tommaso Zorzi, preannuncia qualcosa di sbalorditivo. In una diretta di ieri notte con Stefania Orlando su Clubhouse, parla di una sorpresa per il prossimo mercoledì. Di che si tratta?

Tommaso Zorzi annuncia sui social una sorpresa per il prossimo mercoledì. Cosa sarà?

Foto: per gentile concessione dell’Ufficio stampa Endemol Shine Italy

IL MONDO DEI SOCIAL IN FERMENTO

L’annuncio di Tommaso è stato ripreso da diversi followers, che hanno iniziato a fantasticare ed immaginare. “Tommaso: ‘Mercoledì ci sarà una sorpresa. Quando esce io andrò a vivere in Tibet ad allevare i lama’. Stefania: ‘Ma io di mercoledì so’. Tommaso: ‘Tu sai perché te l’ho detto ieri sera’. Stefania: ‘Gli altri non sanno ma sarà una bella sorpresa!‘. MA CHE È OH!!!” – è il commento di un utente, che ha riportato anche il siparietto tra Zorzi e la Orlando di ieri sui social.

“Quindi ricapitolando… Lunedì: isola, Martedì: iene, Mercoledì: MCS (probabilmente), Giovedì: isola. E in tutto questo ancora non sappiamo dove è collocato il SUO PROGRAMMA! SALVATEMI… TUTTO QUESTO È PIÙ IMPEGNATIVO DEL GF” – esclama un altro follower ipotizzando una partecipazione dell’influencer al Maurizio Costanzo Show.

Sembra però che non sarà questa la sorpresa. Infatti, l’autore televisivo del MCS, Gabriele Parpiglia, ha dichiarato che il programma dovrebbe iniziare a fine marzo. Commento che non è sfuggito ad un altro utente: “Ragazzi Parpiglia ha appena detto che il MCS inizierà a fine marzo quindi la sorpresa di questo mercoledì di cui parlava Tommy non può essere il MCS“.

Altri followers, invece, ipotizzano una partecipazione del vincitore del GF VIP al daytime di Amici di Maria De Filippi, riprendendo alcuni post in cui si vede Tommaso Zorzi con Gabriele Parpiglia nei camerini dello show della De Filippi: “Ok secondo me mercoledì vedremo Tommy nel daytime di Amici“, sottolinea un fan.

“Quello col telefono è Parpiglia, quello dietro è Tommy, quelle sedie arancioni sono nei camerini di Maria De Filippi. Tommy è negli studi di Maria De Filippi“, esclama un altro follower.

In un altro tweet, invece, si fa riferimento ad una possibile intervista che l’influencer potrebbe rilasciare a qualche rivista o giornale: “Secondo me non ha a che fare con la TV l’appuntamento di mercoledì“.

Tommaso: “mercoledì ci sarà una sorpresa. Quando esce io andrò a vivere in Tibet ad allevare i lama”.



Stefania: “ma io di mercoledì so”.



Tommaso: “tu sai perché te l’ho detto ieri sera”.



Stefania: “gli altri non sanno ma sarà una bella sorpresa!”.



MA CHE È OH #tzvip — Just Giulia (@Giuliaxx3) March 13, 2021

Quindi ricapitolando…

Lunedì: isola

Martedì: iene

Mercoledì: MCS (probabilmente)

Giovedì: isola



E in tutto questo ancora non sappiamo dove è collocato il SUO PROGRAMMA!



SALVATEMI… TUTTO QUESTO È PIÙ IMPEGNATIVO DEL GF 😱😱😭😭 #tzvip — Firmato Tommy Z. 🏆🥑 (@Iry___) March 13, 2021

#tzvip ragazzi Parpiglia ha appena detto che il MCS inizierà a fine marzo quindi la sorpresa di questo mercoledì di cui parlava Tommy non può essere il MCS!!!! — Tiziana (@Tiziana_81) March 14, 2021

Ok secondo me mercoledì vedremo Tommy nel daytime di Amici. ❤️#tzvip — I am what I am✨ (@Ale2277274835) March 14, 2021

Quello col telefono è Parpiglia, quello dietro è Tommy, quelle sedie arancioni sono nei camerini di Maria De Filippi.



Tommy è negli studi di Maria De Filippi.



Sto per morire.#tzvip pic.twitter.com/TJ50IzSKH3 — zorzandoTSO🐍👑❤️✨ (@zorlandosa) March 13, 2021

Secondo me non ha a che fare con la TV l'appuntamento di mercoledì #tzvip — 🥑 Pan di stællæ senza glutinæ ✨ (@MariSourwolf) March 14, 2021

