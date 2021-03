Zorzi, Lazzaro e la richiesta a Oppini sui social: cosa potrebbe fare Francesco nelle prossime ore

Dopo la reunion tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini arriva una richiesta del manager Lazzaro Fantasia. Ecco qual è

Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini sono tornati a rivedersi a pranzo tutti insieme dopo la fine del Grande Fratello Vip: ad organizzare l’incontro è stato Lazzaro Fantasia, che sembra aver fatto una particolare richiesta al figlio di Alba Parietti. Ma cosa succederà nelle prossime settimane?

Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: la reunion

Andiamo con ordine. A riunire il Golden Trio con Oppini e Stefania è stato Lazzaro Fantasia, talent manager di Tommaso Zorzi. Ebbene, Lazzaro è il titolare di Studio71, agenzia della quale fa ovviamente già parte il buon Tommy e nella quale la Orlando e Francesco entreranno presto.

Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che il manager sembra aver fatto una richiesta piuttosto specifica ad Oppini, non molto esperto di social. Francesco, infatti, non ha un profilo Twitter e per questo Lazzaro gli ha chiesto di aprirne uno durante l’incontro con Tommy e Stefania.

I fan di Francesco non vogliono che approdi su Twitter?

La situazione è stata però accolta con una certa freddezza da alcuni fan di Francesco, che sembrano non aver preso bene la notizia.

Non manca però chi ha subito espresso il proprio appoggio nei confronti di Oppini, felice di poterlo presto rivederlo insieme a Stefania e Tommaso: “Caro Francesco Maria Oppini, quando deciderai di fare questo famoso profilo Twitter sappi che noi saremo qui ad amarti e sostenerti sempre. Ti riempiremo di commenti bellissimi”.

Nel frattempo, però, Lazzaro Fantasia ha già cominciato a fare un po’ di screening sui post social di Francesco, pubblicando su Twitter una sorta di giudizio sulle sue stories… Oppini dovrà modificare la sua strategia?

Lazzaro vuole convincere Fra a sbarcare su Twitter e le ratte erano ovviamente preoccupate di ciò, però molti del tzvip hanno iniziato a rompere le palle dicendo che dovevano smetterla e che lui è un uomo adulto che prende le sue scelte ecc. — Sofia ;🪐 (@madaboutitt) March 9, 2021

sto lontana due ore e vedo che c’è la guerra fra ratte e zorpe perché queste ultime vogliono oppini su twitter non pensando alle conseguenze ma come ragionate dioc #tzvip — ♑︎ (@remocesenatico) March 9, 2021

Caro Francesco Maria oppini, quando deciderai di fare questo famoso profilo Twitter sappi che noi saremo qui ad amarti e sostenerti sempre

Ti riempieremo di commenti bellissimi ❤️✨#tzvip — Sara Maria a.Gilda 🖤🥑 (@_imsaraaax) March 9, 2021

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy