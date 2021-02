Tommaso Zorzi lascia il GF Vip stasera con Stefania? Cosa è successo stanotte dopo lo scherzo del bigliettino

Dopo lo scherzo del bigliettino, Tommaso Zorzi lascia il GF Vip? Ecco cosa sta organizzando per stasera insieme a Stefania Orlando

Dopo tante chiacchiere, l’8 febbraio è finalmente giunto. Si tratta di una data fatidica per chi segue il GF Vip e sa bene che potrebbe essere arrivato il momento in cui Tommaso Zorzi (e con lui Stefania Orlando) lascerà il reality di Mediaset. Ma succederà davvero? I due sono pronti al colpo di scena finale?

Dopo lo scherzo del bigliettino, stasera Tommaso Zorzi lascia il GF Vip? L’8 febbraio è arrivato e lui e Stefania Orlando potrebbero mettere in scena qualcosa di grosso. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: lo scherzo del bigliettino di Zenga per Rosalinda

Andiamo con ordine. Nel pomeriggio di domenica, in realtà Tommaso Zorzi ha trovato un bigliettino che sembrava essere stato scritto da Andrea Zenga per Rosalinda Cannavò… Praticamente una risposta a quanto Rosalinda aveva scritto qualche giorno fa, ma che in realtà era stato messo lì apposta per essere notato dal buon Zorzi.

Non a caso, Tommaso è corso nella stanza blu, dove ha cominciato a leggerlo insieme a Stefania Orlando e, pur non avendolo fatto ad alta voce è sembrato alquanto soddisfatto: “Questo è uno scoop. Devo parlare con Alfonso. Ho lo scoop. Alfonso se mi stai ascoltando, ho uno scoop!”

La stessa Stefania ha confermato: “Non è stato ancora consegnato, però amore… più esplicito di così si muore”.

Tommaso e Stefania leggono il bigliettino di Zenga e Rosalinda (è uno scherzo ai loro danni)#GFVIP pic.twitter.com/fN1lo3x49j — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 7, 2021

Dopo lo scherzo del bigliettino, stasera Tommaso Zorzi lascia il GF Vip?

In realtà però, quel bigliettino era un fake: si è trattato di uno scherzo organizzato dagli altri vipponi, che hanno rivelato il tutto solo più tardi, durante lo spazio radio…

Una delusione sicuramente grande per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che nella notte hanno messo a punto una contromossa per stasera, nella quale almeno uno dei due alla fine lascerà il GF Vip (per finta). In pratica un “contro scherzo”, nel quale fingeranno di fare le valigie fingendosi arrabbiati per la lettera…

Ma siamo sicuri sia davvero uno scherzo? E se Stefania e Tommaso andassero via davvero? Sul web sembra partito una sorta di toto-scommesse…

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando preparano il colpo di scena?

Pare che i due concorrenti del GFVip,abbiano intenzione di mettere in piedi un “contro scherzo”alla lettera Zenga-Rosa, fingendosi arrabbiati e preparando le valigie per andare via!!😬#rosmellohttps://t.co/9BhqjksbAa — 🦇Eireen Violet🦇 (@EireenViolet) February 7, 2021

Ma sai che botta altri che bullo domani tommaso esce sul@serio godo come un riccio tibetano #tzvip https://t.co/yOeKYjmqdQ — roxy (@roxy17835655) February 7, 2021

Comunque se veramente Tommaso esce lo deve fare al primo blocco, perché gli altri saranno tutti dedicati alla sua clip riassuntiva, con tanto di proposte lavorative. #tzvip #iostocontommaso #radiopettegola — Alessia✨la mira del cecchino (@Alessia10226154) February 7, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy