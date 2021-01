Tommaso Zorzi non prende affatto bene l’ulteriore prolungamento del GF Vip?  Cosa dichiara

Il prolungamento del GF Vip è sempre più probabile e Tommaso Zorzi ha espresso la sua opinione a riguardo: non la prenderà certo bene...

Le voci su un ulteriore prolungamento del GF Vip sono sempre più forti, ma ciò non vuol dire che tutti i concorrenti la prendano tutti bene allo stesso modo: di fronte alla notizia, infatti, la reazione di Tommaso Zorzi non è stata certo una delle più belle. Ma cosa avrà mai combinato il celebre influencer all’interno della casa più spiata d’Italia?

Il Grande Fratello Vip continuerà fino a metà marzo?

Andiamo con ordine. Dopo l’allungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio, si è cominciato a parlare di un ulteriore spostamento in avanti della data di fine del reality show di Mediaset, che potrebbe così arrivare fino a metà marzo.

Inutile dire che le eventualità di un’ulteriore proroga non piacciono affatto a Tommaso Zorzi, che ha dato il suo fortissimo parere su quello che ha intenzione di fare qualora il GF Vip non terminasse nei tempi concordati.

Prolungamento del GF Vip: Tommaso Zorzi dice la sua

Mentre i ragazzi erano sul divano a chiacchierare del più e del meno, Cecilia Capriotti ha chiesto: “ma se dovessero prolungarlo?” È stato allora che i concorrenti presenti da più tempo hanno fatto notare come la pensano, come Maria Teresa Ruta, che ha riso nervosamente…

Andrea Zelletta, invece, ha risposto un chiaro “seeeeh, te lo fai tu da sola!”. Ma la reazione che ha reso meglio il loro parere rispetto al prolungamento del GF Vip è stata quella di Tommaso Zorzi, che ha così controbattuto alla Capriotti: “Non dirlo manco per scherzo. Altro che emorroidi, ca.o un rene in diretta”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy