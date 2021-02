GF Vip, Tommaso Zorzi litiga con Giulia Salemi dopo la puntata: cosa è successo

Dopo l'ultima puntata, al GF Vip è andato in scena un litigio epico tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: ecco che cosa è successo tra loro.

Tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi c’era già stata qualche avvisaglia di litigio, ma quello che è successo nella serata di lunedì 1° febbraio dopo la puntata del GF Vip sembra non avere precedenti. Ma cosa sarà mai successo tra i due concorrenti del reality di Mediaset?

LEGGI ANCHE: — Il lavoro che faceva prima di diventare famoso: era baby-sitter presso la casa di un famoso conduttore

LEGGI ANCHE — Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Giulia Salemi nella notte: i fan divisi polemizzano

Tommaso Zorzi litiga con Giulia Salemi: “hai millantato un’amicizia”

Andiamo con ordine. A Tommaso Zorzi non è piaciuta affatto la nomination ricevuta in puntata da Giulia Salemi, al punto da aver dato vita ad un grosso litigio con l’amica, accusandola di aver strumentalizzato il loro rapporto.

“Non ho più intenzione di voler più parlare con te – ha esordito Tommaso, inveendo contro la Salemi – e vorrei che tu stai per i ca..i tuoi e io sto per i ca..i miei. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era per una tua personale strategia. Io non ho più intenzione da ora in poi di avere un rapporto con te”.

Tommaso on fire contro Giulia Salemi #GFVIP pic.twitter.com/XAe5Z7ie6y — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 2, 2021

“Hai strumentalizzato il rapporto con me”

Ma Zorzi è poi andato tremendamente on fire: “Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta ultimamente. Hai strumentalizzato il rapporto con me”.

Ma il litigio di Tommaso Zorzi con Giulia Salemi è continuato con lei che ha detto: “Allora che devo fare? Stare in silenzio mentre tu dici tutto quello che vuoi? Aspettavi la scusa per scaricarmi?”

Di sicuro, si è trattato di un momento duro per entrambi, che si spera possa sistemarsi nei prossimi giorni. Cosa succederà?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy