GF Vip, Tommaso Zorzi e la bellissima lettera per Francesco Oppini: il video che vi commuoverà

La lettera di Tommaso Zorzi per Francesco Oppini e poi quella di quest’ultimo per l’influencer hanno riempito la notte del GF Vip: ecco cosa è successo.

Al Grande Fratello Vip, dopo le incomprensioni dei giorni scorsi, sembra essere tornato finalmente il sereno tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, che si sono scambiati una lettera a testa ricucendo finalmente il loro bellissimo rapporto. Ma cosa si saranno mai scritti?

La lettera di Tommaso Zorzi per Francesco Oppini

Tutto è cominciato quando Tommaso Zorzi ha deciso di scrivere una lettera per aprirsi con Francesco Oppini. Quest’ultimo l’ha letta silenziosamente in camera facendosi prendere da un moto di commozione, scoppiando in lacrime.

Non conosciamo il testo integrale di quella lettera, ma le telecamere sono riuscite a cogliere qualche riga: “Caro Francesco. Ho iniziato questa esperienza con la consapevolezza di un uomo ma la fragilità di un bambino. Tante volte la vita ha preteso da me una maturità che ho dovuto trovare in fretta e a 25 anni mi trovo a voler rivivere un’adolescenza della quale mi sono privato. Ho frequentato ambienti sbagliati e persone sbagliate, facendo sì che la paura di soffrire oggi mi impedisce di vivere i miei rapporti con leggerezza e serenità. In te ho colto una sensibilità che subito mi ha curato…”

Già questo basterebbe, anche se è successa anche un’altra cosa dolcissima: Tommaso si è affacciato in camera blu, dove Oppini stava leggendo la lettera, e vedendo l’amico in lacrime è scappato via, commosso a sua volta.

GF Vip: anche Francesco scrive a Tommy

In ogni caso, anche Francesco Oppini ha deciso di scrivere a sua volta una lettera a Tommaso Zorzi, per riconciliarsi e riportare finalmente il sereno nel loro rapporto.

Tommy, però, non l’ha letta da solo ma, non riuscendo a decifrare la calligrafia del figlio di Alba Parietti, si è fatto aiutare da Stefania Orlando. Nemmeno lui è riuscito a trattenere le lacrime ma, dopo un po’, a leggergliela è arrivato direttamente Francesco.

“Da qualche giorno il mio entusiasmo sta calando – ha letto Francesco – sono sincero: pensavo di essere forse più forte e più temprato. Qua dentro ho trovato di tutto e in te ho trovato la mia casa, mi è dispiaciuto allontanarci, anche io ho le mie colpe e non voglio che accada di nuovo”.

Al GF Vip torna il sereno tra Tommaso e Francesco

I due, visibilmente commossi, si sono stretti in un abbraccio. Stefania Orlando li ha quindi lasciati soli a chiarirsi e Francesco ha concluso con alcune bellissime parole che sembrano mettere le cose del tutto a posto.

“Voglio terminare il mio percorso con te che mi cambi l’umore – ha concluso Oppini – per te ci sarò sempre anche fuori, ti voglio bene. So che ti sei sentito tradito, ma tu per me sei il compagno del Grande Fratello, molto più degli altri”.

