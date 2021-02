Tommaso Zorzi primo su Twitter, la frecciatina di Maria Teresa Ruta: i fan la difendono

Al GF Vip grande successo per Tommaso Zorzi: il suo TZ Late Show vola su Twitter. Maria Teresa Ruta prova a rovinargli la festa. Ecco come.

Il successo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip è sempre più grande, celebrato ovunque dalla tv ai social come Instagram e Twitter. Il suo TZ Late Show piace veramente a tutti, al punto che lo stesso influencer ha voluto festeggiare gli ottimi risultati raggiunti… non senza sorprese! Ma cosa avrà mai combinato stavolta?

LEGGI ANCHE – Tommaso Zorzi pronto uno show tutto suo in tv? Ecco quale sarà il suo futuro dopo il GF Vip

Grande successo su Twitter per Tommaso Zorzi e il suo TZ Late Show: l’influencer brinda, ma Maria Teresa Ruta prova a rovinargli la festa. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

TZ Late Show primo su Twitter: Tommaso Zorzi brinda

Andiamo con ordine. Se già alla sua prima apparizione il TZ Late Show sembrava aver fatto il botto, con la sua puntata del 10 febbraio ha praticamente fugato ogni dubbio: lo show nello show scritto, diretto e condotto da Tommaso Zorzi è un vero successo, che sembra capace di primeggiare anche da solo nelle serate televisive non dedicate al GF Vip.

Quello che abbiamo visto va da simpatici siparietti al trash più sfrenato: travestimenti, prove di coraggio, fino al divertentissimo momento del “gira la Ruta”, nel quale Maria Teresa è stata agganciata ad una ruota gigante.

Complimenti a Tommy 💪Bravissimo ✈️ E con gira la Ruta siamo morti 😂😂 Mtr una certezza per come si presta al gioco⚰️⚰️⚰️ #gfvip #tzvip #mtrvip #gflateshow #TZLATESHOW pic.twitter.com/glYabHzV4n — Gioie zuccarate (@cleoliv24) February 11, 2021

Tutto molto bello, davvero. Tanto è vero che Tommaso Zorzi ha voluto brindare a fine serata insieme a tutti i coinquilini, al suon di: “Siamo pazzeschi, siamo primi su Twitter! E il mondo muto, le Kardashian mute!”

“A noi, siamo primi in tendenza su Twitter e muti”



Maaamma la soddisfazione quando volerà l’aereo del #TZLATESHOW 🔥🔥#tzvip pic.twitter.com/Nt6yCvM1Q7 — Emy✨🧸 (@anailime01) February 11, 2021

La frecciatina di Maria Teresa Ruta a Tommaso

Tuttavia, è a quel punto che è arrivata la battutina di Maria Teresa Ruta che ha chiesto l’ora a Samantha De Grenet. Saputo che erano le 2.30 ha lanciato una frecciatina a Tommaso: “Ah, allora ci credo che siamo primi nel mondo, siamo gli unici in TV a quest’ora”.

MTR: Ma che ore sono?

Samantha: Le 02:30!

MTR: Ah, allora ci credo che siamo primi nel mondo, siamo gli unici in TV a quest’ora #tzvip — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) February 11, 2021

Le sue parole non hanno fatto di certo piacere ai fan di Tommaso, ma molti telespettatori l’hanno difesa dicendo che “era solo una battuta”. O ancora: “Vabbè raga non stiamo a guardare ‘ste cose, MTR non sapeva nemmeno cosa fosse Twitter”.

Ma era una battuta 🥶 hanno pure l’# per la 🧚🏻 ma in tendenza non ci sale mai — 𝐸𝓁𝓁𝒾𝑜𝓃𝑜𝓇𝟣𝟥 – ᴛᴢ🤴🏻•ꜱᴏ 👸🏼 (@13Ellionor) February 11, 2021

Vabbè raga non stiamo a guardare ste cose, mtr non sapeva nemmeno cosa fosse Twitter — Rita Esau🧠🕳 (@RitaEsau1) February 11, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy