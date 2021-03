GF Vip, Tommaso Zorzi ‘ferito’ da Guenda Goria: come ha reagito ai suoi like contro di lui

Tommaso Zorzi scopre tutte le cattiverie comparse contro di lui sui social in questi mesi e rimane deluso soprattutto da alcuni like di Guenda Goria

Finalmente tornato a casa dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è stato raggiunto da sua sorella Gaia, che l’ha ragguagliato su tutti coloro che in questi mesi hanno parlato male di lui sui social, compresa Guenda Goria. Ma come l’avrà mai presa il buon Tommy?

LEGGI ANCHE — Maria Teresa Ruta e quel commento sulla Cuccarini al GF VIP: come risponde ora Lorella

Tommaso Zorzi scopre che Guenda Goria aveva messo like a qualcuno che aveva parlato male di lui sui social. La reazione fa il botto sui social. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Gaia Zorzi mostra a Tommaso tutte le cattiverie social contro di lui

Andiamo con ordine. Gaia Zorzi ha raccolto per suo fratello ben sei mesi di like e commenti social contro di lui, comparsi in rete durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. In una presentazione Power Point di ben 128 slide, la sorella di Tommy ha quindi dato vita ad un evento goliardicamente intitolato “it’s payback time!”

Facendogli una presentazione di circa un quarto d’ora, Gaia ha mostrato praticamente tutte le cattiverie comparse contro Tommaso, che talvolta è rimasto estremamente stupito…

Tommaso Zorzi reagisce male ai like di Guenda Goria

Nella presentazione, infatti, sono stati citati anche Maria Teresa Ruta e suo marito Roberto, ma soprattutto Guenda Goria: è la presenza di quest’ultima che ha causato un certo shock in Tommaso Zorzi, che si è ritrovato ad udire una notizia del tutto inaspettata.

In particolare, Guenda aveva apposto dei like a commenti estremamente critici nei confronti di Tommaso, nei quali ci si rivolgeva a lui come una “delusione”, una “persona non corretta”, uno di cui “non fidarsi”. Quando li ha visti, Zorzi ha esclamato: “What?! Ma le ho dato un passaggio per Milano!”.

Insomma, deluso completamente da Guenda Goria, Tommy è rimasto senza parole. Cosa succederà adesso? Tra loro partirà una qualche faida social?

Tommaso : "ma le ho dato anche un passaggio a Milano"

IO MI SENTO MALE AHAHAHAHHA#tzvip #tzvipaftershow pic.twitter.com/mG2q83un86 — Romina (@Elena92488468) March 3, 2021

Tommaso oggi nelle stories l’ha toccata PIANISSIMO — [Righetto] (@Ri_Ghetto) March 3, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy