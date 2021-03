Tommaso Zorzi furioso su Twitter: cosa è successo ieri sera a poche ore dalla puntata de L’isola dei famosi

Su Twitter compare un messaggio furioso di Tommaso Zorzi: ma con chi ce l'avrà mai il vincitore del GF Vip? Ecco le ipotesi

È un Tommaso Zorzi furioso quello che scrive su Twitter in serata, a 24 ore dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dove farà da opinionista. Ma qual è il motivo della sua sfuriata social? Cosa lo avrà mai fatto arrabbiare?

Tommaso Zorzi furioso su Twitter ma in pochi capiscono il perché di quel messaggio. A chi sarà diretto? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il messaggio furioso di Tommaso Zorzi su Twitter

Andiamo con ordine. Sul suo profilo Twitter, Tommaso Zorzi ha lasciato un messaggio furioso, che recita: “Io il ca..o che me ne frega lo devo ancora trovare” con tanto di hashtag #tzvip.

Io il cazzo che me ne frega lo devo ancora trovare #tzvip — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 14, 2021

In tanti non hanno capito il perché di questo exploit, al punto che il vero motivo di quel messaggio resta tutt’ora un mistero. Per ora, però, ci sono diverse ipotesi che si susseguono…

Tommaso arrabbiato dopo le illazioni su Oppini a Domenica Live?

Qualcuno ha infatti ipotizzato che il messaggio furioso di Tommaso Zorzi su Twitter sia dovuto alle illazioni legate all’intervista di Francesco Oppini a Domenica Live, dove è stato ospite insieme ad Alba Parietti e alla fidanzata Cristina Tomasini.

In particolare, a parlare di Tommaso è stata la Parietti, che ha detto: “Mi hanno detto che io volevo distruggere la storia tra Tommaso e Francesco, che ero una madre di ‘m’. Ma avevo capito che Francesco non ce la faceva più e naturalmente volevo proteggere Cristina”.

È questo che avrà fatto arrabbiare Tommaso? Non lo sappiamo. Ma a fine puntata, Francesco ha pubblicato una sua foto insieme all’amico con tanto di commento “oltre ogni illazione”.

vi stanno chiaramente dicendo che avete cagato il cazzo ✨ #tzvip pic.twitter.com/ENx0hsh3z8 — fraancesca✨ (@fraancescaa00) March 14, 2021

AVETE CAPITO ORA CHE VE LO DICONO LORO E NON NOI O DOVETE CONTINUARE A SFRACASSARE LA MINCHIA?#tzvip pic.twitter.com/JoiXrTGltz — 𝚂𝚞𝚊𝚖𝚢🦋 𝙲𝚊𝚖𝚘𝚖𝚒𝚕𝚕𝚊? (@suamyguerraa) March 14, 2021

Zorzi arrabbiato per via di Sainato?

Un’altra ipotesi sulla rabbia di Tommaso Zorzi riguarda Gian Maria Sainato, il blogger spesso ospite di Barbara D’Urso.

Sin dall’inizio del GF Vip, Sainato ha attaccato Zorzi, accusandolo di aver messo in giro voci sulla sua omosessualità. Ora, con la partecipazione di Tommy all’Isola dei Famosi come opinionista, la polemica si è riaccesa, tanto che molti credono che Tommaso sia furioso proprio con Sainato.

S4inato che dici di sbloccarci che boicottiamo insieme Pippo all'Isola?#tzvip pic.twitter.com/8knbXoY1JM — Wiame Mosaid (@WiameMosaid) March 14, 2021

Io ora Sainato stan account perché almeno lui mi risponde. Tommaso mi hai delusa mi dispiace,domani boicottiamo l’isola.

-nutria incazzata #tzvip pic.twitter.com/SeQTJTEVZ6 — 🐍ZORZANDO🐍 (@l_Letizia_) March 14, 2021

Tommaso Zorzi furioso su Twitter per l’hashtag #TZVip?

Infine, uno di possibili motivi sull’exploit di Tommaso Zorzi su Twitter potrebbe essere l’hashtag #TZVip, dallo stesso influencer utilizzato alla fine del messaggio. In molti hanno creduto che a “rompere” sia stato proprio quell’hashtag, rimanendo in qualche modo delusi da Tommaso Zorzi, subito accusato di non essere riconoscente nei confronti del pubblico che lo ha sostenuto e lo ha portato alla vittoria del GF Vip.

Qualcuno è addirittura arrivato al punto di proporre un boicottaggio dell’Isola dei Famosi per via della presenza di Tommaso Zorzi. Ma come andrà a finire? Quale sarà la verità su tutta questa storia?

E quando ci chiederanno del Tommaso che ha vinto il gfvip ci basterà solo una foto per descriverti⬇️⬇️#tzvip pic.twitter.com/HIovrmTSaN — 🇮🇹Ponch🇫🇷 (@fevre_s) March 14, 2021

ALLORA RAGAZZI DOMANI C'È L'ISOLA, DOBBIAMO BOICOTTARE PIPPO.



COME CI ORGANIZZIAMO?



FILM SU NETFLIX O CHIEDIAMO A PAOLO BROSIO DI FARE UNA DIRETTA SU INSTAGRAM?#TZVIP pic.twitter.com/hnESEEpTns — Jolene (@annullataa) March 14, 2021

