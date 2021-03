Tommaso Zorzi, il sogno con Oppini in bici e il significato nascosto: cosa abbiamo scoperto su quanto detto su ClubHouse

Su Clubhouse, Tommaso Zorzi ha rivelato di aver sognato di andare in bicicletta insieme a Francesco Oppini… cosa significherà mai?

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno sempre avuto un rapporto davvero speciale ma stavolta il figlio di Alba Parietti è entrato dritto dritto nei sogni dell’ex coinquilino del GF Vip. Ma cosa avrà mai sognato il buon Tommy?

Tommaso Zorzi fa un sogno in cui lui e Francesco Oppini vanno in bicicletta… cosa significherà mai? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi: il sogno con Francesco Oppini in bicicletta

Andiamo con ordine. Nella sua room di ClubHouse, Tommaso Zorzi ha fatto chiaramente riferimento a Francesco Oppini, raccontando di averlo avuto come co-protagonista in un suo sogno…

“Stanotte ho sognato Francesco”, ha rivelato Tommy. Praticamente, i due erano in un paese vicino Forte dei Marmi, in macchina. Ad un certo punto, si sono fermati e hanno rubato una bicicletta per proseguire il loro viaggio e, mentre Oppini pedalava, Tommaso se ne stava seduto sulla canna…

Poi, ha aggiunto: “Ho cercato sul libro dei sogni ‘bicicletta con Oppini’, ma non ho trovato nulla”.

(scusate se ci sono errori ma ho scritto velocemente) #TZVIP pic.twitter.com/NpGPHlEgwI — LEONE ASCENDENTE ESAURITA 4,7% (@induealottare) March 30, 2021

Il significato del sogno di Tommaso Zorzi

Fin qui nulla di strano, ma i fan del TZVip si sono subito adoperati per spiegare il sogno del loro beniamino, postandone i risultati su Twitter…

In pratica, sognare di rubare una bici significa voler rivendicare diritti per i quali non si è combattuto e cercare di ottenere ciò che si desidera a tutti i costi, anche quando non si possiedono i mezzi (o si ritiene di non averli).

Sognare di farsi trasportare sulla canna della bici, invece, è un chiaro simbolo della volontà di farsi trascinare dall’entusiasmo e dalla forza altrui, come nei vecchi film anni ’50. Significa inoltre ammirare la persona che porta la bici, con il desiderio di condividere qualcosa con lei…

Insomma, tutto abbastanza chiaro: il sogno di Tommaso Zorzi in bicicletta con Francesco Oppini è stato sviscerato in tutte le sue forme… voi cosa ne pensate?

Ho fatto le mie ricerche sulla questione 🚲 #tzvip pic.twitter.com/a2pHwojVPh — hsara // tz • 68%✨ (@sarahdibono) March 30, 2021

#tzvip @tommaso_zorzi interpretazione: “ Rubare una bici nei sogni significa rivendicare diritti per i quali non si è combattuto e cercare di ottenere ciò che si desidera a tutti i costi anche quando non si possiedono i mezzi “ @SamuelMontegra1 — FRAintesa (@avvo_) March 30, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy