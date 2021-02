‘Una delle cose più umilianti al GF Vip’, Tommaso Zorzi e la sua confessione nella notte

Tommaso Zorzi sta vivendo un momento un po’ sfortunato al GF Vip, dove è stato avvolto in un tappeto: "è stata una delle cose più umilianti"

Al GF Vip sono andate in scena le ‘Tappetiadi’, ovvero delle sfide goliardiche, che Tommaso Zorzi ha presto etichettato come uno dei momenti più umilianti della sua lunga avventura nel reality show di casa Mediaset. Ma cosa sarà mai successo?

Tommaso sconfitto e ferito nelle tappetiadi

Andiamo con ordine. Al GF Vip sono arrivate le ‘Tappetiadi’, ovvero alcune sfide a tema Aladino e genio della Lampada. Tra queste, Tommaso Zorzi è stato avvolto in un tappeto e trascinato in giro per la casa, senza alcuna possibilità di potersi muovere. Uno spettacolo davvero strano da guardare, tant’è che il buon Tommy ha anche preso diverse botte in testa.

Ma, a quanto pare, tra le cose umilianti di cui Tommaso Zorzi si è lamentato, c’è soprattutto il fatto di essere stato sconfitto dagli avversari (capitanati da Andrea Zelletta). Un dolore forse più morale che materiale.

Tommaso Zorzi: “è stata una delle cose più umilianti”

“Essere arrotolati in un tappeto e sbattuti contro un muro è una delle cose più umilianti che mi siano successe – ha esordito Tommaso durante la cena – poi come se non bastasse perdendo 4-0, è una di quelle serate che Fantozzi in confronto era Schwarzenegger”.

Un’immagine che rende bene il dolore fisico ed emotivo vissuto dal povero influencer, amabilmente preso in giro dai coinquilini. Resta il fatto, però, che quel momento umiliante è praticamente già memorabile…

Scusate ma la parte più divertente è questa:

LO TRASCINANO IN UN TAPPETO E LUI NON SI MUOVE. SEMBRA LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO #TZVIP #Rosmello pic.twitter.com/sPLXRembA0 — Bimba di Stefano Honey 🍯👠 (@chetrashhh) January 31, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy